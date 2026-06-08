ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.8
usd:
308.31
bux:
133710.4
2026. június 8. hétfő Medárd
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy részlegesen megbilincselt ember egyik keze.
Nyitókép: Getty Images/Thing Nong Nont

Három nap alatt három körözött férfit hoztak haza külföldről

Infostart / MTI

Az elmúlt néhány napban a magyar és külföldi hatóságok eredményes együttműködésének köszönhetően három, nemzetközi körözés alatt álló férfit hoztak haza a magyar rendőrök – írta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) hétfőn a rendőrség honlapján.

Az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központjának (NEBEK) munkatársai június 4-én az Egyesült Államokból szállítottak Magyarországra egy ukrán állampolgárt, akit embercsempészés miatt jogerősen kiszabott két év hat hónap fegyházbüntetés miatt köröztek. A felkutatást és a hazaszállítást a magyar és az amerikai Interpol-irodák közötti gyors és hatékony együttműködés tette lehetővé – olvasható a police.hu oldalon.

Közölték: a libanoni hatóságok és a NEBEK együttműködésének köszönhetően június 5-én szállítottak Bejrútból Magyarországra egy szír állampolgárt, aki ellen embercsempészés miatt adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot. A férfi álnevekkel próbálta elkerülni a felelősségre vonást, de a nemzetközi információcsere révén sikerült azonosítani és elfogni.

A NEBEK, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda együttműködésének eredményeként az Egyesült Arab Emírségekben fogták el R. Lászlót, aki a befolyással üzérkedés miatt rá kiszabott hároméves szabadságvesztés letöltése elől szökött külföldre. A férfit június 6-án szállították Dubajból Magyarországra - írta az ORFK.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság R. László hazahozataláról szóló szombati közleményében emlékeztetett: a hetvenéves férfi az elmúlt évtizedekben több, nagy visszhangot kiváltó büntetőeljárásban is érintett volt. Összefüggésbe hozták a kilencvenes évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffiaperben 12 év szabadságvesztésre ítélték, később pedig egy orgazdasággal összefüggő, „parfümös ügyként” ismert bűncselekmény miatt is eljárás indult ellene. A médiában gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként, „keresztapaként” emlegették, neve több, a szervezett bűnözéshez kapcsolódó nyomozásban és büntetőeljárásban is felmerült.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bűnügyek    Három nap alatt három körözött férfit hoztak haza külföldről

rendőrség

orfk

körözés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Salát Gergely: Észak-Korea azt akarja üzenni, hogy minden rendben a kínai kapcsolatával

Salát Gergely: Észak-Korea azt akarja üzenni, hogy minden rendben a kínai kapcsolatával
Kétnapos hivatalos látogatásra érkezett hétfőn Phenjanba Hszi Csin-ping kínai elnök, akit az észak-koreai főváros repülőterén Kim Dzsongün észak-koreai vezető és felesége fogadott. Az észak-koreai vezetés a külvilág, főként Oroszország felé akarta mutatni, hogy milyen jó a kapcsolata a kínai vezetéssel – mondta Salát Gergely sinológus az InfoRádióban.
Döntések az Országgyűlésben: megszavazták a képviselők a fizetésük csökkentését

Döntések az Országgyűlésben: megszavazták a képviselők a fizetésük csökkentését

Tisztségviselőket és tagokat választottak négy vizsgálóbizottság élére hétfőn az Országgyűlésben. A parlament egyhangúlag, az ellenzék szavazataival is döntött az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentéséről. Magyar Péter többször is utalt rá napirend előtti felszólalásában, hogy az előző ciklusban képviselőnként 7 milliós keretből gazdálkodtak. Most a tényleges képviselői jövedelmek 10-35 százalék között csökkennek, az Országgyűlés működése a következő négy évben 50 milliárd forinttal kevesebbe kerül majd.
 

Hatalmas lépés jön a kórházi klímák ügyében – derült ki Magyar Péter felszólalásából

Magyar Péter: „név szerint tudnunk kell, kik hagyták cserben a gyermekeket”

Kemény kritikát fogalmazott meg a házelnök a vagyonnyilatkozatokról

Újra állománygyűlést tartottak a Külügyminisztériumban – fotók

Az ukrán gabonáról vitáztak az Országgyűlés bizottságában

VIDEÓ
Lesz-e előre hozott főpolgármester-választás Budapesten? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Összefogás nélkül segíteni sem lehet. Gáncs Kristóf, Inforádió, Aréna
Miért nincs a Balatonnak igazi gazdája? Pach Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.09. kedd, 18:00
Grexa Liliana
országgyűlési képviselő, ukrán nemzetiségi szószóló
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elszabadult az amerikai bevándorlási hivatal, terroristának hitték a világbajnokságra érkező csatárt

Elszabadult az amerikai bevándorlási hivatal, terroristának hitték a világbajnokságra érkező csatárt

Hétórás repülőtéri kihallgatáson esett át az Egyesült Államokban az iraki labdarúgó-válogatott csatára, Ajmen Huszejn, akit egy adminisztratív hiba miatt terroristának hittek. Míg a játékost a tévedés tisztázása után elengedték, a nemzeti csapat fotósától megtagadták a belépést az országba - írta a 24.hu. Eközben a csapat szurkolói is arra panaszkodnak, hogy nehéz vízumot szerezni – tudósított a BBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hivatalos: óriási összeget utaltak át Ukrajnának - nem semmi feltételerkhez kötötte Brüsszel az újabb segélyt

Hivatalos: óriási összeget utaltak át Ukrajnának - nem semmi feltételerkhez kötötte Brüsszel az újabb segélyt

A brüsszeli testület tájékoztatása szerint a finanszírozás feltételeként Kijevnek érdemi reformokat kellett végrehajtania több kulcsfontosságú területen.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran and Israel say they will pause strikes but warn of retaliation if ceasefire breached again

Iran and Israel say they will pause strikes but warn of retaliation if ceasefire breached again

Israel says its military will keep striking Hezbollah targets in southern Lebanon, with Iran warning of a "severe" response if it continues.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 8. 10:45
Bántalmazták, megalázták, éheztették a gyermekotthon lakóit
2026. június 8. 10:32
Gondatlanság vezethetett a kisfiú halálához egy budapesti strandon
×
×