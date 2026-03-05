Ománból is mentesítő járat indul Budapestre

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető érintette a közel-keleti térségben rekedt magyarok helyzetét, és megerősítette, hogy már úton is van a második mentesítő repülőgép a jordániai Ammánból Budapestre, ezúttal 87 emberrel a fedélzetén.

Emellett pénteken az egyiptomi Sarm es-Sejkből, szombaton és vasárnap két-két járattal a szaúd-arábiai Rijádból, míg hétfőn az ománi Maszkatból fog magyarokat hazaszállítani a honvédség gépe.

Szijjártó Péter ugyanakkor rámutatott, hogy a legtöbb magyar, körülbelül négyezer fő az Egyesült Arab Emírségekben tartózkodik, ezért szerződést kötöttek a Flydubai-jal, amelynek a keretében a légitársaság csütörtök és péntek éjszaka is indít egy repatriáló járatot Budapestre Dubajból.

„Sikerült velük megállapodnunk, hogy 137 helyett 166 utast hoznak el, és remélem, hogy a holnapi vagy ahogyan nézzük, holnaputáni éjszakai járatra is a maximális töltöttséget be fogják vállalni” – mondta.

„Az a helyzet, hogy mivel a légterek nincsenek teljesen nyitva, hanem korlátozottan lehet repülni, s van biztonsági kockázata a repülésnek – ez kétségtelen most ebben a térségben – ezért nincs túljelentkezés a légitársaságok részéről, akik vállalnák a repüléseket. Ezért tartott egy jó ideig, amíg sikerült szerződést kötnünk a Flydubai-jal is (…) Az a helyzet, hogy egyrészt nem vállalja mindenki, másrészt meg nem kap mindenki engedélyt” – fűzte hozzá.