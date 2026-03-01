Iráni rakéták indultak Ciprus felé

Healey a Sky News brit kereskedelmi hírtelevízió, majd a BBC közszolgálati médiatársaság vasárnapi hírműsorainak nyilatkozva elmondta: a rakétákkal Irán eredetileg valószínűleg nem a ciprusi brit katonai létesítményeket akarta támadni, de ezt még vizsgálják a szakértők.

Elmondta ugyanakkor azt is, hogy a Bahreinben működő amerikai támaszponton, amelyet közvetlen iráni rakétatámadás ért, a becsapódások idején 300 brit katona tartózkodott, és ők alig néhány száz méternyire voltak a robbanások helyszíneitől.

Előzőleg szombaton koncentrált amerikai–izraeli légitámadásokban megölték Irán szinte teljes katonai és politikai vezetőségét, meghalt Ali Hamenei Ajatollah is. Irán válaszul csapásokat indított egy sor Öböl-menti állam irányába, rakéták indultak az Emírségek, Katar, Szaúd-Arábia és Omán irányába is.

