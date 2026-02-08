ARÉNA - PODCASTOK
Nicusor Dan megválasztott államfő, miután átvette az ötéves megbízatásáról szóló dokumentumot a román alkotmánybíróság bukaresti épületében 2025. május 22-én. Az alkotmánybíróság ezen a napon elutasította az elnökválasztás második fordulójában vereséget szenvedő George Simion jelölt óvását, és hitelesítette Dan győzelmét. Dan május 26-án tesz hivatali esküt a kétkamarás törvényhozás együttes ülésén.
Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement

Románia is a Béketanács felé kacsingat

Infostart / MTI

Románia üdvözli az Egyesült Államok béketörekvéseit, és egyeztetéseket folytat Washingtonnal a Béketanács február 19-i ülésén való részvételről - közölte Facebook-oldalán Nicusor Dan államfő.

A román elnök bejegyzésében közölte, hogy Románia meghívást kapott a Donald Trump amerikai elnök által alapított Béketanács február 19-i ülésére, de úgy fogalmazott, hogy Bukarest részvétele a Washingtonnal való egyeztetések kimenetelétől függ.

"Románia üdvözli az Egyesült Államok béketörekvéseit" - hangsúlyozta a román elnök. Mint írta, Románia a Békatanácsba való meghívás kézhezvétele után konzultációt kezdeményezett Washingtonnal annak tisztázására, hogy a testület chartájának egyes előírásai felvizsgálhatók-e vagy értelmezhetők-e úgy, hogy teljes mértékben összeegyeztethetők legyenek a román állam jelenlegi nemzetközi kötelezettségeivel.

A román államfő szerint Bukarest részvétele a február 19-i ülésen attól függ, hogy milyen kimenetele lesz az amerikai partnerekkel folytatott egyeztetésnek.

A román fél főként azt szeretné tisztázni, hogy miként vehetnének részt az ülésen a Romániához hasonló országok, melyek nem tagjai a Béketanácsnak, azonban a testület chartájának esetleges felülvizsgálata esetén csatlakoznának hozzá.

Nicusor Dan korábban is úgy nyilatkozott, hogy a román külügyminisztérium elemzi a Béketanácshoz való csatlakozás lehetőségét, hogy ez mennyire egyeztethető össze a román állam egyéb nemzetközi vállalásaival.

A téma kapcsán korábban Ilie Bolojan kormányfő is megszólalt, és cáfolta az Antena 3 televízióban forrásokra hivatkozva megjelent hírt, miszerint az országnak nem lenne egymilliárd dollárja a tagsági díj kifizetésére. Hangsúlyozta: Bukarest ki tud fizetni egymillárd dollárt egyik vagy másik projektre, amennyiben az ország érdeke és jelenlegi gazdasági helyzete indokolja.

Az államfő később pontosította a tagsági díjra vonatkozó információkat, aláhúzva: Románia az első három évben úgy is tagja lehet a testületnek, hogy nem fizet be egymilliárd dollárt.

