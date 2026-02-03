ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.47
usd:
322.51
bux:
130501.11
2026. február 3. kedd Balázs
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet kutatásért felelős igazgatója, a Szlovákiai Magyar Szövetség külügyi szakértője az InfoRádió Aréna című műsorában 2026. február 2-án
Nyitókép: InfoRádió

Tárnok Balázs az Arénában: a magyarok másodrendű állampolgárok lesznek Szlovákiában, ha nem állnak ki a jogaikért

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor
ELŐZMÉNYEK

Homályos jogszabályi környezet és bírságok, hogy elhallgattassák a magyarokat – ez figyelhető meg a Beneš-dekrétumok és a magyar nyelvhasználat ügyében is Szlovákiában. Ha a magyarok nem állnak ki a jogaikért, akkor másodrendű állampolgárok lesznek Szlovákiában – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet kutatásért felelős igazgatója, a Szlovákiai Magyar Szövetség külügyi szakértője.

Pontosan Orosz Örs bátor kiállása mutatja, hogy nincs mitől félni – mondta Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet kutatásért felelős igazgatója, a Szlovákiai Magyar Szövetség külügyi szakértője az InfoRádióban arra a kérdésre, hogy mekkora kockázatot vállal egy parlamenten kívüli szlovákiai magyar politikus, amikor szembemegy a szlovák Btk.-val – hiszen nincs mentelmi joga, és el fogja vinni a rendőr, mint ahogy Orosz Örsöt is elvitték a Beneš-dekrétumok ügyében történt kiállása miatt.

Orosz Örsnek volt egy mondata, amit az elvezettetése mondott, hogy nem engedheti meg magának azt a lelkiállapotot, hogy a félelem határozza meg a gondolkodását a saját szülőföldjén

– mondta a szakértő, aki szerint ez kulcskérdés. „Gyakran tapasztaljuk, hogy a mindenkori szlovák politikai vezetés mintha trendszerűen visszatérne a ködös jogi szabályozás és a megfélemlítés eszköztárához. Mire gondolok? Ebben az esetben is van egy Btk-tételünk, és jogászként sem teljesen világos számomra sem, hogy mikor tudom kimeríteni a törvényi tényállást” – fogalmazott.

„A jogszabály szándékosan homályos, hogy mindenki húzza be a nyakát. Az a legtisztább, kedves barátom, hogy ha te erről egyáltalán nem beszélsz, ez az üzenet. És ha a szlovák hatalom ezt akarja elérni, és mi ennek engedünk, akkor már csatát veszítettünk”

– vélekedik Tárnok Balázs, aki szerint ugyanez figyelhető meg a nyelvi szabályozás kapcsán is.

„Van egy államnyelvtörvény, egy kisebbségi nyelvhasználati törvény, tudjuk, hogy vannak bírságok, bár tudjuk, hogy magánszemély nem bírságolható, de egy átlag állampolgártól nem várható el, hogy átlássa a különböző latin jogelvek által vezérelt jogalkalmazást.

Tudja, hogy van egy homályos jogszabályi környezet, tudja, hogy van egy bírság, az a legtisztább, ha szlovákul beszélek. Abból baj nem lehet. Ha ezt is elfogadjuk, akkor aláírjuk a saját másodrendű polgári státuszunkat.

Tehát számomra demokrataként, az alapvető emberi jogokban mélyen hívő emberként, jogászként az a legfőbb szempont, hogy a saját szülőföldünkön ne lehessünk másodrendű polgárok, ne fogadjuk el azt a helyzetet, amikor a hatalom azt kényszerítené rá a felvidéki magyarokra, hogy húzzák be fülüket, farkukat, akkor lesznek jó állampolgárok, ha csendben vannak, akkor lesznek jó magyarok – nem, ez nem elfogadható” – fogalmazott a szakértő, aki szerint a felvidéki magyaroknak ki kell állniuk a saját jogaik mellett, a saját önérzetük mellett.

„Ki kell állni amellett, hogy Szlovákiát, ami ugye a mi hazánk is, az otthonunknak tudjuk érezni”

– mondta, hozzátéve: az otthonosság érzése elképesztően fontos, hogy egy nemzeti közösség otthon tudja magát érezni a saját szülőföldjén, és ne azt érezze, hogy ha felszólal amellett, hogy szeretné az anyanyelvét használni azon a földön, ahol az ő felmenői éltek, és őt magyar szellemben nevelték, vagy fel akarja emelni a hangját egy olyan botrányos igazságtalanság ellen, mint a Beneš-dekrétumok mai napig történő alkalmazása, akkor emiatt ne érhesse retorzió.

És ezért különösen fontosak ezek a kiállások, amelyek egyrészt tartást, önbizalmat adnak a felvidéki magyaroknak, másrészt nem mellesleg be tudják mutatni, hogy ez a helyzet, amit a szlovák állam el akart érni, ez nevetséges. A szlovák állam magát teszi nevetségessé.

Ennek az eszköze viszont adott esetben a polgári engedetlenség, hogy kiálljunk azon jogaink mellett, amit alkotmányosan megalapozottnak az emberi jogi standardokkal összhangban lévőnek tartunk

– tette hozzá.

Egy másik fontos téma, ami a magyar közösséget sújtja napjainkban a Felvidéken, a kisiskolák átalakítása, amely fokozottan érinti az alacsonyabb létszámokkal működő magyar nyelvű oktatást.

Persze nagyon jól megérvelhető minden államban, hogy mi az előnye az úgynevezett racionalizálásnak az állam számára, de a Felvidéken az lesz a vége, hogy elfogynak a magyar nyelvű tanítási helyek.

A szlovák politika megpróbálja a témát belerakni egy álalános „racionalizálási csomagba” – fogalmazott a szakértő, aki szerint van is ebben valahol igazság. Ugye az állami és önkormányzati fenntartásban lévő iskolák esetében több magyar intézményben is rendkívül alacsony a diákszám, és azt mondja a szlovák állam, hogy ezt megpróbálják iskolaösszevonásokkal racionalizálni.

„A fő kérdés a felvidéki magyarok szempontjából, hogy ebbe a diskurzusba bevonják-e a felvidéki magyarságot, vagy rólunk akarnak döntést hozni nélkülünk”

– mondta, hozzátéve: „a rólunk, de nélkülünk” elv nem elfogadható. Tehát ha az oktatási rendszerben felmerül bármilyen racionalizálás, átszervezés, szóba kerül a kisiskolák bezárása, abból nem hagyhatják ki a felvidéki magyarokat. Ez ugyanis pont azt a „másodrendű polgárok vagyunk” érzést erősítené, és gyengítené az „otthon vagyok a saját szülőföldemen” érzést, amiről eddig beszéltünk – fogalmazott a szakértő, aki szerint „ebben nagyon keménynek kell lennie a felvidéki magyar politikának”.

„A szlovákiai Magyar Szövetségnek van egy jó kiinduló alaphelyzete, hiszen regionális szempontból az országban a legerősebb politikai párt vagyunk. Bár az elmúlt 15 évben visszatérően kudarcok értek minket az országos bejutási küszöb elérését illetően, a magyar szövetségnek van a legtöbb polgármestere és megyei képviselője az egész országban.

Regionálisan rendkívüli módon beágyazottak vagyunk, kihagyhatatlan a Magyar Szövetség ebből a döntésből, hiszen a polgármesterek helyben pontosan látják, hogy egy esetleges átszervezés mivel járna, és mindig vannak alternatív javaslatok.

A kulcskérdés az, hogy a döntést ne úgy hozzák meg, hogy ebből kihagyják a felvidéki magyarok legitim politikai képviseletét” – mondta Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet kutatásért felelős igazgatója, a Szlovákiai Magyar Szövetség külügyi szakértője az InfoRádió Aréna című műsorában.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Tárnok Balázs az Arénában: a magyarok másodrendű állampolgárok lesznek Szlovákiában, ha nem állnak ki a jogaikért

aréna

szlovákiai magyarok

tárnok balázs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rengeteg baleset, fennakadások: váratlanul megint jelentős havazás és ónos eső nehezíti az életet – fotók, videók

Rengeteg baleset, fennakadások: váratlanul megint jelentős havazás és ónos eső nehezíti az életet – fotók, videók
Északon intenzív havazással, délen ónos esővel csapott le a február, az előrejelzések szerint ez lehet a tél egyik utolsó nagy megpróbáltatása. Sajnos a közlekedést számos helyen lassítják balesetek, és a közösségi közlekedéssel utazók is nehézségekkel találkozhatnak.
 

Havazás és ónos eső: megszólalt a budapesti reptér

Támad az ónos eső, újabb megyékre adták ki a riasztást

Karambol okozott káoszt az M0-son, tíz kilométeres a dugó

NATO-főtitkár Kijevben: megvan a terv katonák küldésére Ukrajnába

NATO-főtitkár Kijevben: megvan a terv katonák küldésére Ukrajnába

A békemegállapodás megkötése után Ukrajna azonnal fegyveres erőket, repülőgépeket és haditengerészeti támogatást kap azoktól a NATO-tagállamoktól, amelyek beleegyeztek a segítségnyújtásba – jelentette ki Mark Rutte, a NATO főtitkára az ukrán parlamentben tartott beszédében.
 

Bendarzsevszkij Anton: új emberek hozhatnak nagy fordulatot az ukrajnai béke ügyében

Fontos bejelentést tett Volodimir Zelenszkij

VIDEÓ
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.03. kedd, 18:00
Kovács László
a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi pillanat előtt Magyarország: több mint tíz évet kellett várni rá

Történelmi pillanat előtt Magyarország: több mint tíz évet kellett várni rá

Az Országos Atomenergia Hivatal bejelentése szerint teljesültek a műszaki és adminisztratív feltételek a Paksi Atomerőmű 5. blokkjának (Paks II. projekt) nukleáris szigetén az úgynevezett "első beton" beöntéséhez, amelytől a nemzetközi gyakorlat szerint egy atomerőművi blokk hivatalosan építés alatt állónak minősül - írta az OAH.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiröhögte a United-legendát az Arsenal vezetőedzője: így látja csapata esélyeit Arteta

Kiröhögte a United-legendát az Arsenal vezetőedzője: így látja csapata esélyeit Arteta

Mikel Arteta nevetve utasította vissza Paul Scholes kritikáját, amely szerint az Arsenal lenne a Premier League történetének legunalmasabb bajnokcsapata.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Clintons agree to testify on Epstein as vote looms to hold them in contempt of Congress

Clintons agree to testify on Epstein as vote looms to hold them in contempt of Congress

The couple bows to the House Oversight Committee's demands after arguing for months that its subpoenas were invalid.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 3. 13:56
NATO-főtitkár Kijevben: megvan a terv katonák küldésére Ukrajnába
2026. február 3. 11:10
Kaiser Ferenc Iránról: csak légicsapásokkal nem lehet megdönteni a rezsimet, és a felkelők sem elég erősek hozzá
×
×
×
×