Robert Fico először szólalt meg a Magyar Péter-féle állításról

Magyar Péter egy interjúban arról beszélt, hogy akkoriban – amikor Robert Fico ellenzéki képviselő volt, és bűnszervezet alapításának gyanúja miatt akartak eljárást indítani ellene – a magyar kormány készen állt volna segíteni neki elhagyni Szlovákiát. A Tisza elnöke szerint a magyar határ közelében kormányzati autó várakozott arra az esetre, ha a parlament kiadná Ficót az igazságszolgáltatásnak.

A szlovák törvényhozás végül nem függesztette fel Robert Fico mentelmi jogát: a szükséges többség nem jött össze, így az ügyészség nem kérhette az előzetes letartóztatását.

A szlovák miniszterelnök kedden sajtótájékoztatón reagált a felvetésre, és képtelenségnek nevezte Magyar Péter állításait. Azt mondta: amikor a parlament szavazott, száz rendőr tartózkodott a törvényhozás épületének pincéjében, és ha a döntés másként alakul, nem hagyhatta volna el a parlamentet. Hangsúlyozta, hogy nem volt szüksége semmilyen „menekítő autóra”, és Magyar Pétert Brüsszel-párti aktivistának nevezte, akit a szlovák ellenzék vezetőjéhez, Michal Šimečkához hasonlított.

A szlovák kormányfő kijelentette: eddig nem foglalkozott Magyar Péterrel, de most hivatalos reakciót is kilátásba helyezett a szerinte valótlan állítások miatt.

Magyar Péter közösségi oldalán válaszolt. Azt írta, hogy Robert Fico szerinte a „fideszes propagandát” ismétli, és kitart amellett, hogy az információi valósak. Egy kommentben azt is állította, hogy az értesülést korábban Gulyás Gergely magyar minisztertől hallotta.

A szóváltás nem előzmény nélküli. Magyar Péter az elmúlt időszakban többször bírálta a Fico-kormányt a szlovák büntető törvénykönyv módosítása miatt. Az elfogadott változtatás értelmében akár büntethető is lehet bizonyos, a második világháború utáni szlovákiai berendezkedést megalapozó dokumentumok, például a Beneš-dekrétumok nyilvános megkérdőjelezése.

Magyar Péter nyílt levélben arra kérte Robert Ficót, hogy kezdeményezze a módosítás visszavonását, mondván: történelmi kérdések megvitatása nem lehet bűncselekmény egy demokratikus jogállamban. Erre a levélre a szlovák kormányfő érdemben nem reagált, Peter Pellegrini államfő viszont kifogásolta, hogy Magyar Péter a „Felvidék” kifejezést használta levelében.

Robert Fico a vitatott kijelentéseket egy olyan sajtótájékoztatón tette, amelynek fő témája eredetileg az orosz gázimport uniós korlátozása volt. A kormányfő bejelentette: Szlovákia az Európai Unió Bíróságán támadja meg a döntést, amely 2027-től tiltaná az orosz gáz behozatalát.

Szerinte az orosz gázforrások EU-ból való kivezetéséről egyhangú szavazással, nem minősített többséggel kellett volna döntenie az Európai Unió Tanácsának. Szlovákia és Magyarország ugyan a javaslat ellen szavazott, de a minősített többségnek köszönhetően a többi tagország leszavazta őket. Robert Fico arról is beszélt, hogy Magyarországgal nem adhatnak be közös keresetet, de biztosan összehangolják majd az érveiket és az indoklást.