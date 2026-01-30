ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 30. péntek Martina
Felvidéki magyarok kitelepítése a Benes-dekrétumok miatt.
Nyitókép: Fortepan / Csorba Dániel

Szijjártó Péter: a magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a kollektív bűnösség elvét

Infostart

A Benes-dekrétumok elleni pozsonyi tüntetésen a rendőrök elvitték Orosz Örsöt, mert a ruháján az állt, hogy megkérdőjelezi a dekrétumokat - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebook-oldalán, jelezve: a szlovákiai magyar politikust elengedték, nem indul ellene eljárás.

"A Benes-dekrétumok elleni pozsonyi tüntetésen a rendőrök elvitték Orosz Örsöt, mert a ruháján az állt, hogy megkérdőjelezi a dekrétumokat" - írta a miniszter.

Hozzátette, azonnal kapcsolatba lépett a Magyar Szövetség elnökével, a tüntetés szónokával, Gubík Lászlóval, aki arról tájékoztatta, hogy Orosz Örsöt elengedték és nem indul ellene semmilyen eljárás.

"A magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a kollektív bűnösség elvét, s ezt rendszeresen a szlovák kormány tudomására is hozzuk.

Én például a külügyminiszternek (ő a nagykövet főnöke) - többször is, eddig is és ezután is" - fogalmazott Szijjártó Péter.

