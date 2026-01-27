ARÉNA - PODCASTOK
Japán yen, papírpénzek.
Nyitókép: Pixabay

Brutális kártérítési pénzt kénytelen fizetni a japán kormány az amerikai hadsereg miatt

Infostart / MTI

A japán kormánynak összesen több mint két és félmilliárd jen kártérítést kell fizetnie az Okinava szigetén lévő amerikai bázis mellett élőknek a repülőgépek okozta zajszennyezés miatt, az ítéletet hétfőn ismertette a Kyodo japán hírügynökség.

Az Okinava prefektúra székhelyén, Nahában működő bíróság január 23-án döntött a bázis környékén élő, mintegy 5000 ember javára, ugyanakkor elutasította a repüléskorlátozásra vonatkozó kérelmet azzal az indokkal, hogy az amerikai repülőgépek irányítása „egy harmadik, a japán kormánytól független fél hatáskörébe tartozik”.

Az Okinava egyik lakóövezetében lévő Kadena légibázis a kelet-ázsiai térség egyik legnagyobb amerikai katonai létesítménye, a helyiek azonban régóta panaszkodnak a zaj és egyéb tényezők okozta hátrányokra.

Tokió 2024-ben már több mint 70 milliárd jen kártérítést fizetett a környéken élőknek ugyanezen okból. A szigetország kormánya akkor – amerikai katonai erő japáni állomásoztatásáról szóló megállapodásra hivatkozva – arra kérte az Egyesült Államokat, vállalja át a kifizetendő összeg egy részét, Washington azonban ezt elutasította.

kártérítés

japán

okinava

légibázis

Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
Megérkezett Amerika repülőgép-hordozó harccsoportja Iránhoz: minden készen áll a katonai akcióra

Megérkezett Amerika repülőgép-hordozó harccsoportja Iránhoz: minden készen áll a katonai akcióra

A USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó harccsoportja megérkezett az Indiai-óceánra, így közelebb került egy esetleges Irán elleni amerikai hadműveleti övezethez. A CNN értesülései szerint a kötelék már az Egyesült Államok közel-keleti műveleteiért felelős Központi Parancsnokság felelősségi területén tartózkodik.

Kettészakad az ország időjárása: erre számíthatsz kedden

Kettészakad az ország időjárása: erre számíthatsz kedden

Kedden a látási viszonyok javulnak és a felhőzet is csökken, egyre nagyobb területen kisüt a nap, azonban kisebb körzetekben tartósan borult, párás maradhat az idő.

Immigration chief departing Minneapolis as Trump sends border tsar Tom Homan to scene

Immigration chief departing Minneapolis as Trump sends border tsar Tom Homan to scene

The decision may indicate that the administration is walking back more aggressive immigration enforcement.

2026. január 27. 06:51
Donald Trump újabb döntéseket hozott a minnesotai helyzet miatt
2026. január 27. 05:30
Megváltozhat a közösségi média, miután egy 19 éves lány perbe fogta a legnagyobb szolgáltatókat
