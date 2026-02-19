ARÉNA - PODCASTOK
Cápa és cápaszem, közeli fotón.
Nyitókép: Pixabay

Ledöbbentette egy cápa a tudományos világot

Infostart / MTI

Videokamerával sikerült rögzíteni egy cápa megjelenését az Antarktisz jeges vizeiben – jelentették be a meglepő felfedezést a Nyugat-Ausztráliai Egyetem kutatói.

A kutatók szerint ez volt az első alkalom, hogy cápát sikerült megfigyelni az Antarktisz vizeiben. Alan Jamieson, a Nyugat-Ausztráliai Egyetem kutatóközpontjának alapító igazgatója a napokban számolt be a ritka felvételről, amely 2025 januárjában készült a mintegy 3-4 méter hosszú példányról.

„Nem számítottunk rá, hogy cápát fogunk látni, mert korábban úgy tartották, hogy az Antarktiszon nincsenek cápák” – mesélte Jamieson hozzátéve, hogy ráadásul egy hatalmas példányt fényképeztek le.

A világ óceánjainak mélyén található életet vizsgáló Minderoo-UWA mélytengeri kutatóközpont kameráját a Déli-Shetland-szigetek közelében, az Antarktiszi-félszigetnél helyezték el, a Déli-óceánban.

A cápát 490 méter mélyen sikerült lencsevégre kapni az 1,27 Celsius-fokos, tehát fagypont közeli hőmérsékletű vízben.

A felvételen egy rája látható, amely mozdulatlanul fekszik a tengerfenéken, és látszólag nem zavarja a mellette elúszó cápa. A rája megjelenése nem volt meglepetés, mivel a tudósok már tisztában voltak azzal, hogy a Déli-sarkvidék környékén is élnek a cápákkal rokon ráják.

Jamieson azonban hangsúlyozta: nem találta nyomát annak, hogy valaha cápát láttak volna a Déli-óceánban. És ezt Peter Kyne, a Charles Darwin Egyetem tudósa is megerősítette.

A klímaváltozás és az óceánok felmelegedése a cápákat is a déli félteke hidegebb vizeire terelheti, de az Antarktisz közelében erősen korlátozottak a megfigyelés lehetőségei. A lassú mozgású alvócápák – a Somniosus nemzetségbe tartozó, lassú mozgású, mélytengeri cápafajok - már régóta jelen lehetnek az Antarktiszon anélkül, hogy bárki is észrevette volna őket – mondta Kyne, aki nagyszerű felfedezésnek nevezte a cápáról készült felvételt.

Jamieson szerint a Déli-óceánban valószínűleg csak az alvócápák kisebb populációja élhet, ezért észlelhető nehezen a jelenlétük. Ráadásul a térségben kutatókamerákból is kevés van kihelyezve, és azok is csak a déli félteke nyári hónapjaiban, decembertől februárig működnek, „az év további 75 százalékában senki sem figyel” – fűzte hozzá.

A lefotózott cápa a mintegy 500 méteres mélységben élhet, mert ez a víz legmelegebb rétege - magyarázta Jamieson. A víz rétegződése azért alakult ki, mert az alulról érkező hidegebb, sűrűbb víz nem keveredik könnyen a fölülről lefolyó, olvadó jégből származó édesvízzel.

Jamieson szerint a többi cápa is ilyen mélységben élhet a Déli-óceánban, és az elpusztult, a tengerfenékre süllyedt bálnák, óriás tintahalak és más tengeri élőlények maradványaival táplálkoznak.

antarktisz

felfedezés

cápa

