ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.64
usd:
331.68
bux:
125968.92
2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Karácsony Gergely főpolgármester (j) beszédet mond a Budapest Büszkeség rendezvényen (eredetileg Budapest Pride felvonulás) a Műszaki Egyetem előtt 2025. június 28-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Karácsony Gergely: felfüggesztették a Budapesti Büszkeség Menet miatt indított büntetőeljárást

Infostart / MTI

A főpolgármester Facebook oldalán jelentette be, hogy a bíróság felfüggesztette az ellene indított eljárást.

Karácsony Gergely azt közölte, a bíróság felfüggesztette a Budapesti Büszkeség Menet miatt ellene indított büntetőeljárást, és arra kérte az Alkotmánybíróságot, hogy mondja ki: a vádat megalapozó törvények ellentétesek az alaptörvénnyel és nemzetközi egyezményekkel.

"Ez egy csodálatos hír. Nem nekem, hanem minden szabadságszerető embernek" - fogalmazott a főpolgármester, hozzátéve: "ez ugyanis azt jelenti, hogy az elmúlt másfél évtized fojtogató levegője ellenére sem sikerült tönkretenni a szabadság kultúráját Magyarországon. Hogy van még egyenes derék. Hogy ami a napnál világosabb, azt nem lehet hazug szólamokkal elvitatni".

Kezdőlap    Belföld    Karácsony Gergely: felfüggesztették a Budapesti Büszkeség Menet miatt indított büntetőeljárást

karácsony gergely

budapest büszkeség

bírósági eljárás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egy néhány hetes iráni háború is 1-2 százalékos inflációs nyomást okozhat

Egy néhány hetes iráni háború is 1-2 százalékos inflációs nyomást okozhat

Az amerikai típusú Brent kőolaj ára megy fölfelé, és Európában a földgázé is, mivel a világ legnagyobb kitermelője, Kuvait nem fér hozzá a piachoz. Ha elhúzódik az iráni háború, felfelé száguldó benzinárakkal fogunk találkozni, ami a szállítmányozásra is kihat az egész világon, így a boltokban is emelkedhetnek az árak – mondta Somosi Zoltán, a Klímapolitikai Intézet kutatója az InfoRádióban.
 

Merz elégedett a a washingtoni látogatással, de nem tudja, mi jön ezután

Szakértő: az iráni háború miatt Törökország, Európa „kapuőre” hatalmas migrációs hullámra számít

Törökországnak három forgatókönyve van az iráni migrációs hullámra

A kereskedelem leállítását ígérte Donald Trump – így nézne ki ez a gyakorlatban Spanyolországban

VIDEÓ
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.05. csütörtök, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az ESG akkor működik, ha nem teherként, hanem a jövőbe vezető út térképeként tekintünk rá − Elindult a Portfolio Green Transition & ESG 2026

Az ESG akkor működik, ha nem teherként, hanem a jövőbe vezető út térképeként tekintünk rá − Elindult a Portfolio Green Transition & ESG 2026

A jelenleg ideológiától átitatott ún. zöld átállás helyett rendezett átállásra van szükség – jelentette ki Gondola Csaba, az Energiaügyi Minisztérium körforgásos gazdaságért és klímapolitikáért felelős államtitkára a Portfolio Green Transition & ESG 2026 konferencián, hozzátéve, hogy hamarosan óhatatlanul a hazai kis- és középvállalati szektor mindennapi életének is a szerves részévé válik az ESG-szemlélet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét

A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét

Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel and Iran launch new strikes as first UK flight bringing citizens home is delayed

Israel and Iran launch new strikes as first UK flight bringing citizens home is delayed

The flight, chartered by the UK government, was supposed to leave Oman on Wednesday night but was delayed by a technical issue. One passenger calls it a "total farce".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 5. 10:08
Energiaexport-tilalom lép érvénybe – percről percre a Kormányinfó friss bejelentései
2026. március 5. 09:12
Szijjártó Péter: semmit sem kért Vlagyimir Putyin az elengedett foglyokért
×
×