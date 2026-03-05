ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.87
usd:
332.94
bux:
0
2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Eltűnnek a sörbiciklik, kibővül az alkoholtilalom a turisták egyik kedvenc városában

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Pozsony április elsejétől betiltja az úgynevezett sörbiciklik használatát a város teljes területén. A döntést a fővárosi képviselő-testület egyhangúlag fogadta el, egy új, az alkoholtartalmú italok nyilvános árusítását és fogyasztását szabályozó általános érvényű rendelet részeként.

A sörbicikli – más néven beerbike – egy több személy által hajtott, közúton közlekedő jármű, amelyen a résztvevők tekerés közben alkoholt, jellemzően sört fogyasztanak. Az elmúlt években elsősorban turisták körében vált népszerűvé a szlovák fővárosban, ugyanakkor egyre több panasz érkezett a működésével kapcsolatban.

Peter Bubla, a főváros szóvivője szerint a városházára beérkező bejelentések főként a közúti forgalom akadályozására, a közlekedés biztonságának veszélyeztetésére, valamint a közrend megzavarására vonatkoztak. A sörbiciklik lassú haladása több esetben torlódást okozott a belvárosban, az utasok hangoskodása pedig zavaró volt a lakók számára. A szóvivő hangsúlyozta:

a mostani döntéssel Pozsony több olyan európai városhoz csatlakozott, amelyek szerint az ilyen típusú, alkoholfogyasztással összekötött utcai attrakciók nem valók a közterekre.

Az új rendelet értelmében a tilalom nemcsak az üzemeltetőkre, hanem a használókra is vonatkozik. Vagyis április elsejétől a fővárosban nem lehet ilyen járművet működtetni, és azon alkoholt fogyasztani sem.

A képviselők ezzel párhuzamosan módosították a még 2014-ben elfogadott, alkoholfogyasztási tilalomról szóló rendeletet is. A városrészek jelezték, hogy a korábban meghatározott helyszínek listája már nem tükrözi a jelenlegi állapotot, ezért szükségessé vált a szabályozás frissítése és szigorítása.

Az új szabályozás kibővíti azoknak a területeknek a körét, ahol tilos alkoholt fogyasztani nyilvánosan.

Az iskolák, oktatási intézmények, templomok és játszóterek mellett mostantól a szociális intézmények, szociális szolgáltató központok, nappali ellátást nyújtó intézmények, nyugdíjasklubok, idősotthonok, valamint a hajléktalanok számára működtetett ételosztó helyek közelében is érvényes a tilalom. Ugyancsak tiltott lesz az alkoholfogyasztás egészségügyi központok, ügyeletek, kórházak és állatorvosi rendelők környezetében.

A rendelet ugyanakkor továbbra is biztosít kivételeket. Nem vonatkozik a tilalom azokra a nyilvános rendezvényekre, amelyekhez a főváros vagy az illetékes városrész engedélyt adott az alkoholtartalmú italok árusítására és fogyasztására. Szintén kivételt jelentenek az engedéllyel működő vendéglátó- és éttermi egységek kültéri teraszai. Emellett a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényekre és a törvény által szabályozott nyilvános kulturális eseményekre sem terjed ki az új szabályozás. Az új, szigorított rendelet április 1-én lép hatályba.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Eltűnnek a sörbiciklik, kibővül az alkoholtilalom a turisták egyik kedvenc városában

szlovákia

pozsony

betiltás

városvezetés

belváros

megszűnés

szórakozás

sörbicikli

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Két hadifogolyot hozott haza Moszkvából Szijjártó Péter

Két hadifogolyot hozott haza Moszkvából Szijjártó Péter
Csütörtök hajnalban, a külügyminiszterrel együtt megérkezett Budapestre az a két kényszersorozott kárpátaljai magyar hadifogoly, akiknek elengedését a miniszterrel előző nap Moszkvában folytatott tárgyalásán hagyta jóvá Vlagyimir Putyin orosz elnök.
Szakértő: az iráni háború miatt Törökország, Európa „kapuőre” hatalmas migrációs hullámra számít

Szakértő: az iráni háború miatt Törökország, Európa „kapuőre” hatalmas migrációs hullámra számít

A Migrációkutató Intézet vezető elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy a török államvezetés egy, a szíriai polgárháború okozta migrációs hullámnál is nagyobbtól tart az iráni háború miatt. Ennek kezelésében egyedül az Európai Unió lehetne partner, de az előző megállapodás is törékenynek bizonyult.
 

Törökországnak három forgatókönyve van az iráni migrációs hullámra

Rendszerváltás Iránban? – Szakértő: a külső támadás „elhalasztja a haragot”, szervezkedni pedig tilos

Pete Hegseth: újabb amerikai bombázók és vadászgépek érkeznek Irán térségébe

Elemző: Donald Trump azért lett dühös, mert a britek lavíroznak, a spanyolok meg már-már cinikusak

A kereskedelem leállítását ígérte Donald Trump – így nézne ki ez a gyakorlatban Spanyolországban

Úton van az első mentesítő járat Jordániából Magyarország felé

Az iráni háború legfonosabb hírei szerdán – percről percre

VIDEÓ
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.05. csütörtök, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szárazföldi inváziót kezdett Izrael, két új ország léphet be a háborúba - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Szárazföldi inváziót kezdett Izrael, két új ország léphet be a háborúba - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Izrael szárazföldi inváziót kezdett Libanon déli részén, a harcok folyamatosak a Hezbollah erőivel. Emellett limitált katonai műveletet folytatnak Szíriában is, Daraá térségében. Izraeli hírszerzési források szerint a jemeni húszik is beszállhatnak hamarosan a háborúba, Szaúd-Arábia már készül a támadásra, ellentámadásra. Amerika és Izrael is legalább még egy, de inkább még két hétig tartó háborúzásra készül a Közel-Keleten. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni, közel-keleti háború csütörtöki fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss előrejelzés érkezett: ezeken a magyar vidékeken kíméletlen mínuszokba zuhan a hőmérséklet

Friss előrejelzés érkezett: ezeken a magyar vidékeken kíméletlen mínuszokba zuhan a hőmérséklet

Kora reggel az ország nagy részén kiderül az ég, ugyanakkor több helyen köd és alacsony szintű felhőzet is kialakulhat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran launches new missile barrage at Israel as US Senate backs Trump's war powers

Iran launches new missile barrage at Israel as US Senate backs Trump's war powers

Meanwhile, a flight chartered by the UK government to bring Britons back from Oman did not take off as planned, and will instead depart today, the BBC understands.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 4. 19:31
Zászló és történelem a vádlottak padján Dunaszerdahelyen
2026. március 4. 17:29
Még mindig nem egyértelmű, ki akart előbb támadni az iráni háborúban
×
×