Eltűnnek a sörbiciklik, kibővül az alkoholtilalom a turisták egyik kedvenc városában

A sörbicikli – más néven beerbike – egy több személy által hajtott, közúton közlekedő jármű, amelyen a résztvevők tekerés közben alkoholt, jellemzően sört fogyasztanak. Az elmúlt években elsősorban turisták körében vált népszerűvé a szlovák fővárosban, ugyanakkor egyre több panasz érkezett a működésével kapcsolatban.

Peter Bubla, a főváros szóvivője szerint a városházára beérkező bejelentések főként a közúti forgalom akadályozására, a közlekedés biztonságának veszélyeztetésére, valamint a közrend megzavarására vonatkoztak. A sörbiciklik lassú haladása több esetben torlódást okozott a belvárosban, az utasok hangoskodása pedig zavaró volt a lakók számára. A szóvivő hangsúlyozta:

a mostani döntéssel Pozsony több olyan európai városhoz csatlakozott, amelyek szerint az ilyen típusú, alkoholfogyasztással összekötött utcai attrakciók nem valók a közterekre.

Az új rendelet értelmében a tilalom nemcsak az üzemeltetőkre, hanem a használókra is vonatkozik. Vagyis április elsejétől a fővárosban nem lehet ilyen járművet működtetni, és azon alkoholt fogyasztani sem.

A képviselők ezzel párhuzamosan módosították a még 2014-ben elfogadott, alkoholfogyasztási tilalomról szóló rendeletet is. A városrészek jelezték, hogy a korábban meghatározott helyszínek listája már nem tükrözi a jelenlegi állapotot, ezért szükségessé vált a szabályozás frissítése és szigorítása.

Az új szabályozás kibővíti azoknak a területeknek a körét, ahol tilos alkoholt fogyasztani nyilvánosan.

Az iskolák, oktatási intézmények, templomok és játszóterek mellett mostantól a szociális intézmények, szociális szolgáltató központok, nappali ellátást nyújtó intézmények, nyugdíjasklubok, idősotthonok, valamint a hajléktalanok számára működtetett ételosztó helyek közelében is érvényes a tilalom. Ugyancsak tiltott lesz az alkoholfogyasztás egészségügyi központok, ügyeletek, kórházak és állatorvosi rendelők környezetében.

A rendelet ugyanakkor továbbra is biztosít kivételeket. Nem vonatkozik a tilalom azokra a nyilvános rendezvényekre, amelyekhez a főváros vagy az illetékes városrész engedélyt adott az alkoholtartalmú italok árusítására és fogyasztására. Szintén kivételt jelentenek az engedéllyel működő vendéglátó- és éttermi egységek kültéri teraszai. Emellett a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényekre és a törvény által szabályozott nyilvános kulturális eseményekre sem terjed ki az új szabályozás. Az új, szigorított rendelet április 1-én lép hatályba.