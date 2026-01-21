Kedden is rájárt a rúd a spanyol vasútra, újabb halálos vonatbaleset történt

Egy mozdonyvezető meghalt kedd este Spanyolországban, miután egy vonat kisiklott Barcelona provinciában. A katasztrófavédelem szerint legalább 37 ember megsérült, közülük négyen kritikus állapotban vannak – írja az El País híradása nyomán az Index. A spanyol lap információi szerint egy támfal dőlt a sínekre, ez okozta a kisiklást.

Az R4-es elővárosi vonalon közlekedő szerelvény Barcelonától mintegy 40 kilométerre, Sant Sadurní d’Anoia és Gelida települések között siklott ki helyi idő szerint este kilenc körül.

A baleset helyszínére 15 mentőt és a tűzoltóság 11 egységét riasztották, körülbelül 70 tűzoltó dolgozik a síneknél. Az ő feladatuk az utasok kiszabadítása mellett elsősorban az, hogy a további omlás megakadályozása érdekében megerősítsék a támfalat.

A baleset okát még vizsgálják, de feltételezik, hogy az elmúlt napokban tapasztalt erős esőzés miatt meggyengült a fal, amely a sínekre omlott.

A most részlegesen leomló támfalat legutóbb novemberben vizsgálták, akkor az még megfelelő állapotban volt.

A katasztrófavédelem közlése szerint 36 sérült utast láttak el, közülük 5 súlyos, 5 kevésbé súlyos állapotban van, 26-an pedig enyhébb sérüléseket szenvedtek. A tűzoltóság közleménye szerint a legtöbb sérült az első vagonban utazott, amely teljesen ütközött a támfallal. A hatóságok jelenleg nem tudják, hogy a vonatot az életét vesztő vezető, vagy a két tanulóvezető egyike vezethette, akik szintén a fülkében voltak a balesetkor.

A spanyol vasúti szakszervezet kérésére nem csak az érintett R4-es vonalon, hanem Barcelona minden elővárosi vonalán felfüggesztették a vonatközlekedést.

Emellett a tartományban Blanes és Macanet között működő R1-es elővárosi vonat is kisiklott kedd este. Ott nem történt személyi sérülés. A balesetet a kedden Gironát sújtó vihar következtében a sínekre zuhanó sziklák okozhatták.

A két vonat kisiklása előtt az esőzés más vonalakon is megnehezítette a közlekedést egész nap – néhány vonalon csak félórás késéseket tapasztaltak, de Gironában például két vonalat teljesen lezártak.

Az elmúlt két napban súlyos esőzések és viharok voltak Barcelona tartományban, ami miatt a hatóságok arra kértek mindenkit, kerüljék a folyókat, a patakokat és a tengerpartot is.

Egyes részeken árvízriadó volt érvényben, a tengerparton pedig akár hatméteres hullámok is lehettek. Emiatt több iskolában tanszünetet rendeltek el, több városban ki se nyitottak az üzletek, néhány utat pedig az áradások miatt lezártak. Ezenkívül voltak olyan régiók, ahol arra kértek mindenkit, ne hagyják el otthonaikat, míg a földszinti vagy szuterén szinti lakásokban élőket arra kértek, a vihar idejéig költözzenek magasabb szintekre.