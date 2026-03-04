Ilyen lottószámok is rikán vannak: nincs ismétlődés, de egyvalaki most nagyon boldog

Ritkán fordul elő az, ami most: hogy a két nyertes számsorozatban nincs ismétlődő szám, egyik nyerőszámot sem húzták ki kétszer a Skandináv lottón.

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a március 4-én megtartott 10. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:

Első számsorsolás:

1 (egy)

2 (kettő)

4 (négy)

8 (nyolc)

11 (tizenegy)

15 (tizenöt)

22 (huszonkettő)

Második számsorsolás:

5 (öt)

24 (huszonnégy)

25 (huszonöt)

27 (huszonhét)

31 (harmincegy)

32 (harminckettő)

33 (harminchárom)

Nyeremények:

7 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 251 434 915 forint;

6 találatos szelvény 47 darab, nyereményük egyenként 401 100 forint;

5 találatos szelvény 2379 darab, nyereményük egyenként 7925 forint;

4 találatos szelvény 37 785 darab, nyereményük egyenként 2585 forint.

A következő héten 70 milliót ér majd a telitalálatos.