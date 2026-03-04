Ilyen lottószámok is rikán vannak: nincs ismétlődés, de egyvalaki most nagyon boldog

Ritkán fordul elő az, ami most: hogy a két nyertes számsorozatban nincs ismétlődő szám, egyik nyerőszámot sem húzták ki kétszer a Skandináv lottón.
A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a március 4-én megtartott 10. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:
Első számsorsolás:
- 1 (egy)
- 2 (kettő)
- 4 (négy)
- 8 (nyolc)
- 11 (tizenegy)
- 15 (tizenöt)
- 22 (huszonkettő)
Második számsorsolás:
- 5 (öt)
- 24 (huszonnégy)
- 25 (huszonöt)
- 27 (huszonhét)
- 31 (harmincegy)
- 32 (harminckettő)
- 33 (harminchárom)
Nyeremények:
- 7 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 251 434 915 forint;
- 6 találatos szelvény 47 darab, nyereményük egyenként 401 100 forint;
- 5 találatos szelvény 2379 darab, nyereményük egyenként 7925 forint;
- 4 találatos szelvény 37 785 darab, nyereményük egyenként 2585 forint.
A következő héten 70 milliót ér majd a telitalálatos.