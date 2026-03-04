ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: forrás: Szerencsejáték Zrt.

Ilyen lottószámok is rikán vannak: nincs ismétlődés, de egyvalaki most nagyon boldog

Infostart / MTI

251 millió forintot nyert az egyetlen telitalálatos a Skandináv lottón.

Ritkán fordul elő az, ami most: hogy a két nyertes számsorozatban nincs ismétlődő szám, egyik nyerőszámot sem húzták ki kétszer a Skandináv lottón.

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a március 4-én megtartott 10. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:

Első számsorsolás:

  • 1 (egy)
  • 2 (kettő)
  • 4 (négy)
  • 8 (nyolc)
  • 11 (tizenegy)
  • 15 (tizenöt)
  • 22 (huszonkettő)

Második számsorsolás:

  • 5 (öt)
  • 24 (huszonnégy)
  • 25 (huszonöt)
  • 27 (huszonhét)
  • 31 (harmincegy)
  • 32 (harminckettő)
  • 33 (harminchárom)

Nyeremények:

  • 7 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 251 434 915 forint;
  • 6 találatos szelvény 47 darab, nyereményük egyenként 401 100 forint;
  • 5 találatos szelvény 2379 darab, nyereményük egyenként 7925 forint;
  • 4 találatos szelvény 37 785 darab, nyereményük egyenként 2585 forint.

A következő héten 70 milliót ér majd a telitalálatos.

