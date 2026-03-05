Apró, mégis fontos dolgokban változnak a mobilos díjcsomagok

Nem történtek jelentős változások a tavalyi év második felében a Magyar Telekom, a One Magyarország, és a Yettel Magyarország nyilvános lakossági előfizetéses díjcsomagkínálatában. Bár apróbb kiigazítások voltak, a korábbi díjcsomagok árai nem emelkedtek a vizsgált időszakban, és az újonnan bevezetett csomagok havidíjai és tarifái sem változtak a korábbiakhoz képest – állapította meg cikkében a hvg.hu.

A Yettel azonos néven bevezetett új díjcsomagjai – az unión belül felhasználható adatmennyiség növekedésén túl – szinte alig különböznek a korábbiaktól. A legnagyobb változás, hogy a cég a legbővebb szolgáltatást nyújtó csomagjában korlátozta a roaming során is felhasználható adatkeretet, ugyanakkor ebben a csomagban korlátlanná tette a barangolás alatti SMS-ezést.

A One új díjcsomagjai is szintén nagyrészt megegyeznek a korábbiakkal,

és az új logikát követő elnevezésektől eltekintve kevés újdonságot hoztak. Ezek közül a leginkább szembetűnő, hogy a szolgáltató kedvezőbb árú változatokra cserélte a két legkisebb díjcsomagtípusát, és megváltoztatta – jellemzően növelte – a roaming során felhasználható adatkereteket, valamint kivette a két legnagyobb csomagjából a korlátlan SMS- és MMS-küldési lehetőséget. Ezek a csomagok így már csak a híváspercek tekintetében biztosítanak korlátlanságot egyes irányokba. Egyre nagyobb arányban szerepelnek emellett a kínálatában az alacsony, 5 Mbps maximális sávszélességet kínáló díjcsomagok, amelyekhez nagyobb sebesség csak külön opció megvásárlásával érhető el.

A Telekom esetében még a fentieknél is kevesebb változás történt az utóbbi félévben.

Mindössze egyetlen adatdíjcsomag, a Net XL 2025 értékesítését zárta le a szolgáltató. Az alig észrevehető változások ugyanakkor arra utalnak, hogy a szolgáltatók egyre inkább a díjcsomagkínálatuk egyszerűbb, átláthatóbb rendszerének a kialakítására törekszenek az utóbbi időben – vélekedik a médiahatóság. Mindemellett, bár mindhárom nagy szolgáltató megtartotta a korábbi díjcsomagstruktúra kialakítási logikáját, megfigyelhetők más közös vonások is az apránként megújuló, egyszerre mindig csak keveset változó díjcsomagkínálatuk tartalmában.

Szembetűnő változás, hogy újra egyre inkább előtérbe kerülnek a klasszikus mobilszolgáltatások, míg a korábban nagy számban beépített kiegészítő szolgáltatások – például mozicsatorna-előfizetések vagy biztosítások – sorra eltűnnek az újabb díjcsomagok bevezetésével és ezek a továbbiakban már csak külön díj ellenében rendelhetők meg. Egyetlen díjcsomag kivételével a havidíjba foglalt, leforgalmazható SMS-eket sem kínálnak már a szolgáltatók, és

a korábban egyre szaporodó korlátlan csomagok sem minden esetben biztosítanak teljes körű korlátlanságot.

A hangszolgáltatás esetében az SMS-ekre váltható híváspercek megszűnése mellett 2025 végére már csak egyetlen szolgáltató kínál két csomagjában korlátlan telefonhívást az EU-ba, a többi teljesen kivezette ezt a lehetőséget. Ezzel párhuzamosan van olyan szolgáltató, amelynek több csomagja esetében az adatszolgáltatás korlátlansága már csak a mobilnet használatának folyamatos elérhetőségére vonatkozik – az adatátviteli sebesség azonban korlátozott lett.