Egy sertés a disznóóljában tartózkodik, mellette vályú.
Nyitókép: Pixabay

A disznóól miatt repült 60 milliós bírság

Infostart

Kutyaharapást szőrével? Jövedéki bírságok esetében ez rossz módszer. Egy férfi jövedéki törvénysértéssel akart pénzt „csinálni”, hogy ki tudja fizetni a korábban kiszabott jövedéki bírságot, ám a terv nem működött.

Egy Hajdú-Bihar vármegyei tanya hátsó udvarának gazdasági épületei látszólag átlagosak voltak, azonban a disznóól falai több mint 40 millió forint értékű titkot rejtettek.

Előzetes bűnügyi kockázatelemzés alapján felmerült a gyanú, hogy az ingatlanban nagy mennyiségű jövedéki terméket tartanak, ezért a pénzügyi nyomozók útmutatása alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei érkeztek a tanyára.

A járőrök átadták a helyiségellenőrzésről szóló végzést, majd Balu nevű szolgálati kutyával megkezdték az ingatlan átvizsgálását – olvasható a NAV közleményében.

Elsőként a lakóépületet ellenőrizték, ahol nem találtak jogsértésre utaló jeleket. A figyelem ezért a külső gazdasági épületekre terelődött.

A pénzügyőröknek feltűnt, hogy a hátsó udvarban, a disznóól mögötti épület belső tere jóval szűkösebb, mint amekkorának kívülről látszott, ezért bevetették Balut, a cigarettakereső kutyát, aki az OSB lapokból épített „álfalnál” pozitív jelzést adott.

A rejtekhelyről 13 881 doboz, különféle márkájú, magyar zárjegy nélküli cigaretta, 33,73 kilogramm vágott fogyasztási dohány, 59 darab ízesített elektronikus cigaretta, és 10 liter ismeretlen eredetű alkoholtermék került elő.

A tanyán élő férfi elismerte, hogy a feketepiaci termékek az ő tulajdonát képezik.

Azt mondta, hogy a dohánytermékeket egy ismeretlentől vásárolta annak céljából, hogy az eladási árból a korábban kiszabott jövedéki bírságot kiegyenlítse.

Az egyenruhások a több mint 42 millió forint értékű „raktárkészletet” lefoglalták. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárást. A férfi közel 60 millió forint bírságra számíthat.

Friss előrejelzés érkezett: ezeken a magyar vidékeken kíméletlen mínuszokba zuhan a hőmérséklet

Friss előrejelzés érkezett: ezeken a magyar vidékeken kíméletlen mínuszokba zuhan a hőmérséklet

Kora reggel az ország nagy részén kiderül az ég, ugyanakkor több helyen köd és alacsony szintű felhőzet is kialakulhat.

×