Megvan Leó pápa véleménye a TikTokról és az AI-ról

A Római Egyházmegye papságával tartott zárt ajtók mögött beszélgetést XIV. Leó pápa a múlt héten. A katolikus egyházfő arra figyelmeztetett, hogy ne mesterséges intelligenciával írják a prédikációkat és ne töltsenek túl sok időt a közösségi médiában – írja az Irish Star.

Vatican News beszámolója szerint a pápa felhívta a figyelmet arra, hogy a mesterséges intelligencia soha nem lesz képes hirdetni a hitet, ezért felszólította a hallgatóságot, hogy álljanak ellen a kísértésnek, amit a mesterséges intelligencia kényelme jelenthet.

Azzal a példával élt, hogy ahogy az izmaink is elsorvadnak, ha nem mozgunk, az intelligenciánkat, agyunkat is meg kell tornáztatni, hogy ne veszítsünk a képességeinkből. A katolikus egyházfő kiemelte a tanulás és az olvasás fontosságát és azt is, hogy a tanulásnak az életünkben állandónak, folytonosnak kell lennie.

XIV. Leó figyelmeztetése egybeesett azzal, hogy a Vatikán bemutatta a fordítóprogramot, amely valós időben akár egyszerre 60 nyelvre lefordítja a Szent Péter-bazilikában tartott miséket.

A pápa arról is beszél, hogy az illúziók keresése az interneten, a TikTokon nem helyettesítheti a hiteles spirituális kapcsolatot Istennel.

Arra is kitért, hogy sok fiatal él elvonultan, izolációban, ami hihetetlen magányosságot okoz. Kiemelte, hogy ez a magány különösen a világjárvány után erősödött fel, de az okostelefonok használata miatt is. „Távolságban élnek másoktól, egyfajta hidegségben, anélkül hogy ismernék az igazán emberi kapcsolatok gazdagságát és értékét” – magyarázta a pápa.