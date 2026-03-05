ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 5. csütörtök
ROME, ITALY - MARCH 01: (EDITOR NOTE: STRICTLY EDITORIAL USE ONLY - NO MERCHANDISING). Pope Leo XIV visits the Ascension of the Lord Parish on March 01, 2026 in Rome, Italy.
Nyitókép: Getty Images/Vatican Pool

Megvan Leó pápa véleménye a TikTokról és az AI-ról

Infostart

XIV. Leó pápa arra figyelmeztette a római papságot, hogy ne használjanak mesterséges intelligenciát a prédikációk megírásához, mert a hitet és a személyes tanúságtételt a technológia nem tudja helyettesíteni. Arra is kitért, hogy a közösségi média illúziói nem pótolják az autentikus spirituális kapcsolatot.

A Római Egyházmegye papságával tartott zárt ajtók mögött beszélgetést XIV. Leó pápa a múlt héten. A katolikus egyházfő arra figyelmeztetett, hogy ne mesterséges intelligenciával írják a prédikációkat és ne töltsenek túl sok időt a közösségi médiában – írja az Irish Star.

Vatican News beszámolója szerint a pápa felhívta a figyelmet arra, hogy a mesterséges intelligencia soha nem lesz képes hirdetni a hitet, ezért felszólította a hallgatóságot, hogy álljanak ellen a kísértésnek, amit a mesterséges intelligencia kényelme jelenthet.

Azzal a példával élt, hogy ahogy az izmaink is elsorvadnak, ha nem mozgunk, az intelligenciánkat, agyunkat is meg kell tornáztatni, hogy ne veszítsünk a képességeinkből. A katolikus egyházfő kiemelte a tanulás és az olvasás fontosságát és azt is, hogy a tanulásnak az életünkben állandónak, folytonosnak kell lennie.

XIV. Leó figyelmeztetése egybeesett azzal, hogy a Vatikán bemutatta a fordítóprogramot, amely valós időben akár egyszerre 60 nyelvre lefordítja a Szent Péter-bazilikában tartott miséket.

A pápa arról is beszél, hogy az illúziók keresése az interneten, a TikTokon nem helyettesítheti a hiteles spirituális kapcsolatot Istennel.

Arra is kitért, hogy sok fiatal él elvonultan, izolációban, ami hihetetlen magányosságot okoz. Kiemelte, hogy ez a magány különösen a világjárvány után erősödött fel, de az okostelefonok használata miatt is. „Távolságban élnek másoktól, egyfajta hidegségben, anélkül hogy ismernék az igazán emberi kapcsolatok gazdagságát és értékét” – magyarázta a pápa.

Szakértő: az iráni háború miatt Törökország, Európa „kapuőre" hatalmas migrációs hullámra számít

Szakértő: az iráni háború miatt Törökország, Európa „kapuőre” hatalmas migrációs hullámra számít
A Migrációkutató Intézet vezető elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy a török államvezetés egy, a szíriai polgárháború okozta migrációs hullámnál is nagyobbtól tart az iráni háború miatt. Ennek kezelésében egyedül az Európai Unió lehetne partner, de az előző megállapodás is törékenynek bizonyult.
 

Törökországnak három forgatókönyve van az iráni migrációs hullámra

Rendszerváltás Iránban? – Szakértő: a külső támadás „elhalasztja a haragot”, szervezkedni pedig tilos

Pete Hegseth: újabb amerikai bombázók és vadászgépek érkeznek Irán térségébe

Elemző: Donald Trump azért lett dühös, mert a britek lavíroznak, a spanyolok meg már-már cinikusak

A kereskedelem leállítását ígérte Donald Trump – így nézne ki ez a gyakorlatban Spanyolországban

Az iráni háború legfonosabb hírei szerdán – percről percre

Úton van az első mentesítő járat Jordániából Magyarország felé

Szijjártó Péter Moszkvában: Vlagyimir Putyin jóváhagyta két kényszersorozott magyar fogoly elengedését

Szijjártó Péter Moszkvában: Vlagyimir Putyin jóváhagyta két kényszersorozott magyar fogoly elengedését

Szijjártó Péter bejelentette: garanciát kaptunk arra, hogy változatlan áron megvan a Magyarországra szánt orosz kőolaj és földgáz a nemzetközi energiapiaci válság ellenére is. „Az orosz–magyar kapcsolatok stabilak, és pozitív irányba fejlődnek, ideértve az energiapolitikai kérdéseket is, a szénhidrogéneket és zászlóshajó-projektünket, a paksi atomerőművet” – mondta Vlagyimir Putyin.
 

Orbán Viktor részleteket árult el a Vlagyimir Putyinnal folytatott beszélgetéséről

Felmerült egy új dátum a Barátság vezeték újraindítása kapcsán

Súlyos lépést tett a Mol és a Slovnaft a Janaffal szemben

Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
 
Aláírta Orbán Viktor: magyar kontingenst küld a Barátság vezetékhez Ukrajnába

Aláírta Orbán Viktor: magyar kontingenst küld a Barátság vezetékhez Ukrajnába

Kijött a friss rendelet, miszerint Magyarország előírja egy tényfeltáró misszió összeállítását, hogy első kézből bizonyosodjon meg az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezeték állapotáról. A kormány állítása szerint semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a januári orosz csapásban megsérült ellátási vonalat ne lehetne újra üzembe helyezni, de az ukrán vezetés nem feltétlen fog utat engedni a vizsgálódásnak, mivel a térségben bármikor újabb bombázások jöhetnek.

Véget ért a rémálom egy kulcsfontosságú magyar ágazatban: elképesztő ugrást mértek, végre jön a felpattanás?

Véget ért a rémálom egy kulcsfontosságú magyar ágazatban: elképesztő ugrást mértek, végre jön a felpattanás?

A szerződésállomány alakulása is biztató: 2025 decemberének végén csaknem 50 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál.

US Senate backs Trump's war powers as Iran launches new missile barrage at Israel

US Senate backs Trump's war powers as Iran launches new missile barrage at Israel

Meanwhile, the Pentagon identifies two more servicemen believed to have been killed in a drone attack in Kuwait on Sunday.

