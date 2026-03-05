ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.2
usd:
331.85
bux:
123872.29
2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
gyerek napsütés izgatott wow nevetés
Nyitókép: Cavan Images/Getty Images

Távolodik a hidegcsepp, így változik az időjárás csütörtökön – videó

Infostart

Nyugodt, napos idő kevés felhővel, 14 és 17 fok közötti hőmérséklettel – ez lesz ma.

A záporos gócok éjjel délkelet felé tevődnek, majd hajnalra mindenütt megszűnnek – írja a csütörtöki időjárásról a Hungaromet előrejelzése. Nagy területen kiderül az ég, de foltokban köd, rétegfelhőzet képződhet. Utóbbiak feloszlását csütörtökön

napos idő követi kevés gomolyfelhővel,

de délután az északkeleti megyék fölé magasszintű felhőzet érkezik. A légmozgás döntően gyenge marad, inkább csak a csapadékgócok környezetében, valamint hajnalban és a nap első felében az északkeleti megyékben lehet átmenetileg élénk a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -1 és +5 fok között alakul, de az északi völgyekben és a Nyírségben néhol hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön döntően 14 és 17 fok között valószínű.

Kezdőlap    Belföld    Távolodik a hidegcsepp, így változik az időjárás csütörtökön – videó

időjárás

előrejelzés

hidegcsepp

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: az iráni háború miatt Törökország, Európa „kapuőre” hatalmas migrációs hullámra számít

Szakértő: az iráni háború miatt Törökország, Európa „kapuőre” hatalmas migrációs hullámra számít
A Migrációkutató Intézet vezető elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy a török államvezetés egy, a szíriai polgárháború okozta migrációs hullámnál is nagyobbtól tart az iráni háború miatt. Ennek kezelésében egyedül az Európai Unió lehetne partner, de az előző megállapodás is törékenynek bizonyult.
 

Törökországnak három forgatókönyve van az iráni migrációs hullámra

Rendszerváltás Iránban? – Szakértő: a külső támadás „elhalasztja a haragot”, szervezkedni pedig tilos

Pete Hegseth: újabb amerikai bombázók és vadászgépek érkeznek Irán térségébe

Elemző: Donald Trump azért lett dühös, mert a britek lavíroznak, a spanyolok meg már-már cinikusak

A kereskedelem leállítását ígérte Donald Trump – így nézne ki ez a gyakorlatban Spanyolországban

Az iráni háború legfonosabb hírei szerdán – percről percre

Úton van az első mentesítő járat Jordániából Magyarország felé

Szijjártó Péter Moszkvában: Vlagyimir Putyin jóváhagyta két kényszersorozott magyar fogoly elengedését

Szijjártó Péter Moszkvában: Vlagyimir Putyin jóváhagyta két kényszersorozott magyar fogoly elengedését

Szijjártó Péter bejelentette: garanciát kaptunk arra, hogy változatlan áron megvan a Magyarországra szánt orosz kőolaj és földgáz a nemzetközi energiapiaci válság ellenére is. „Az orosz–magyar kapcsolatok stabilak, és pozitív irányba fejlődnek, ideértve az energiapolitikai kérdéseket is, a szénhidrogéneket és zászlóshajó-projektünket, a paksi atomerőművet” – mondta Vlagyimir Putyin.
 

Orbán Viktor részleteket árult el a Vlagyimir Putyinnal folytatott beszélgetéséről

Felmerült egy új dátum a Barátság vezeték újraindítása kapcsán

Súlyos lépést tett a Mol és a Slovnaft a Janaffal szemben

VIDEÓ
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.05. csütörtök, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Aláírta Orbán Viktor: magyar kontingenst küld a Barátság vezetékhez Ukrajnába

Aláírta Orbán Viktor: magyar kontingenst küld a Barátság vezetékhez Ukrajnába

Kijött a friss rendelet, miszerint Magyarország előírja egy tényfeltáró misszió összeállítását, hogy első kézből bizonyosodjon meg az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezeték állapotáról. A kormány állítása szerint semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a januári orosz csapásban megsérült ellátási vonalat ne lehetne újra üzembe helyezni, de az ukrán vezetés nem feltétlen fog utat engedni a vizsgálódásnak, mivel a térségben bármikor újabb bombázások jöhetnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre

Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre

A kedvezményes hitel sokaknak megnyitotta a piacot, de a besorolási problémák, az infrastruktúra hiányosságai és a banki szigor miatt a vásárlóknak alaposan fel kell készülniük.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US Senate backs Trump's war powers as Iran launches new missile barrage at Israel

US Senate backs Trump's war powers as Iran launches new missile barrage at Israel

Meanwhile, the Pentagon identifies two more servicemen believed to have been killed in a drone attack in Kuwait on Sunday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 5. 05:48
Újabb kanyar a hazai autókereskedelemben
2026. március 4. 22:10
Ilyen lottószámok is rikán vannak: nincs ismétlődés, de egyvalaki most nagyon boldog
×
×