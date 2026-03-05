Távolodik a hidegcsepp, így változik az időjárás csütörtökön – videó

A záporos gócok éjjel délkelet felé tevődnek, majd hajnalra mindenütt megszűnnek – írja a csütörtöki időjárásról a Hungaromet előrejelzése. Nagy területen kiderül az ég, de foltokban köd, rétegfelhőzet képződhet. Utóbbiak feloszlását csütörtökön

napos idő követi kevés gomolyfelhővel,

de délután az északkeleti megyék fölé magasszintű felhőzet érkezik. A légmozgás döntően gyenge marad, inkább csak a csapadékgócok környezetében, valamint hajnalban és a nap első felében az északkeleti megyékben lehet átmenetileg élénk a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -1 és +5 fok között alakul, de az északi völgyekben és a Nyírségben néhol hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön döntően 14 és 17 fok között valószínű.