Nikólaosz Mihaloliákosz, az Arany Hajnal radikális jobboldali görög párt vezetõje távozik athéni otthonából 2020. október 22-én. Az athéni büntetõbíróság ezen a napon elutasította az Arany Hajnal vezetõjére és több tagjára kiszabott letöltendõ börtönbüntetés felfüggesztésére vonatkozó kérelmet. A három bíróból álló testület úgy döntött, hogy a párt egykori képviselõi nem várhatják ki szabadlábon az ügyükben benyújtott fellebbezés végeredményét, amely évekig elhúzódhat, ezzel megnyílik az út az egykori párttagok elfogása elõtt. Mihaloliákoszra, az Arany Hajnal elnökére és a párt öt volt tagjára tizenhárom év börtönbüntetést szabtak ki bûnszövetkezet mûködtetése miatt.
Nyitókép: MTI/EPA/ANA-MPA/Oresztisz Panajotu

„A náci ideológia valódi gyermeke” – börtön vár a hirhedt párt vezetőire

Infostart / MTI

Másodfokon is bűnösnek mondta ki szerdán egy athéni fellebbviteli bíróság az egykori görög szélsőjobboldali párt, az Arany Hajnal vezetőit bűnszervezet működtetése vádjában.

A bíróság később fogja bejelenteni, hogy milyen hosszú börtönbüntetést szab ki Níkosz Mihaloliákoszra (nyitóképünkön), a párt alapítójára és egykori vezetőjére, Joánisz Lágoszra, az Arany Hajnal volt európai parlamenti képviselőjére, valamint további öt korábbi pártvezetőre.

A vádlottak ellen 2022 júniusában indult meg másodfokon a bírósági eljárás egyebek mellett egy görög antifasiszta rapper 2013. szeptemberi meggyilkolásával összefüggésben. Elsőfokon 2020-ban tizenhárom és fél év börtönre ítélték az Arany Hajnal legfőbb vezetőit, köztük az alapító Mihaloliákoszt gyilkosság, testi sértés és illegális fegyverbirtoklás címén. Az Arany Hajnalt, amely a Görögországot a 2010-es évek elején sújtó gazdasági és belpolitikai válság idején, 2012-ben bejutott a parlamentbe, bűnszervezetté nyilvánították, és a vezetői ellen született bírósági ítéletek után eltűnt a politikai színtérről.

Az Arany Hajnal vezetői mindig is tagadták, hogy közük lett volna erőszakos támadásokhoz, amelyeket szerintük a párt „rohamosztagai” hajtottak végre.

Az ügyész szerint azonban Níkosz Mihaloliákosz „mindenre kiterjedő kontrollt” gyakorolt, és „teljes mértékben tudatában volt” a párt által elkövetett erőszakcselekményeknek.

Az Arany Hajnal „a náci ideológia valódi gyermeke”

– jelentette ki az ügyész.

Mihaloliákoszt tavaly egészségi okokból feltételesen szabadlábra helyezték. A párt egykori magas rangú képviselői közül azonban Joánisz Lágosz, illetve Iliasz Kaszidiárisz volt szóvivő továbbra is rács mögött van.

Az Arany Hajnal 2019-ig volt parlamenti párt. Egy időben a görög törvényhozás harmadik legerősebb pártja volt 18 képviselővel. Míg kezdetben kiadványaikban nyíltan dicsőítették Adolf Hitlert, később mérsékeltebb retorikára váltottak, és igyekeztek magukat nacionalista pártként pozicionálni. Az elsőfokú eljárás során az ügyészség megállapította: az idegengyűlölő és antiszemita nézeteket valló pártban Mihaloliákosz katonai jellegű hierarchiát épített ki Hitler nemzetiszocialista pártjának mintájára.

Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
 
