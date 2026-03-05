Mi fán terem a síalpinizmus? Ma kiderül! – Sport a tévében

M4 Sport
18.00: Kézilabda, női Eurokupa, csoportkör, Magyarország-Dánia
20.00: Labdarúgás, Magyar Kupa, negyeddöntő, Budapest Honvéd-Diósgyőri VTK
Sport 1
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.00: Kézilabda, Bajnokok Ligája, csoportkör, Szeged-GOG
20.30: Kézilabda, Bajnokok Ligája, csoportkör, Nantes-Veszprém
Sport 2
11.00: Baseball, World Baseball Classic, csoportkör, Koreai Köztársaság-Csehország
20.00: Darts, Premier League, Cardiff, 5. forduló
Eurosport 1
11.00: Síalpinizmus, Európa-bajnokság, Shahdag, vegyesváltó
15.05: Síugrás, világkupa, nők, HS130, Lahti
16.50: Sílövészet, világkupa, nők, egyéni, Kontiolahti
Eurosport2
20.00: Golf, PGA Tour, Arnold Palmer Invitational, 1. nap
Spíler 1
20.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Tottenham-Crystal Palace