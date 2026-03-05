ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 5. csütörtök
távirányító tévénézés
Nyitókép: Pixabay

Mi fán terem a síalpinizmus? Ma kiderül! – Sport a tévében

Infostart / MTI

Jön egy magyar-dán női kéziben, egy Honvéd-Diósgyőr a labdarúgó Magyar Kupában, és a BL-ben szerepel a Szeged és a Veszprém férfi kézilabdacsapata is.

M4 Sport

18.00: Kézilabda, női Eurokupa, csoportkör, Magyarország-Dánia

20.00: Labdarúgás, Magyar Kupa, negyeddöntő, Budapest Honvéd-Diósgyőri VTK

Sport 1

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

18.00: Kézilabda, Bajnokok Ligája, csoportkör, Szeged-GOG

20.30: Kézilabda, Bajnokok Ligája, csoportkör, Nantes-Veszprém

Sport 2

11.00: Baseball, World Baseball Classic, csoportkör, Koreai Köztársaság-Csehország

20.00: Darts, Premier League, Cardiff, 5. forduló

Eurosport 1

11.00: Síalpinizmus, Európa-bajnokság, Shahdag, vegyesváltó

15.05: Síugrás, világkupa, nők, HS130, Lahti

16.50: Sílövészet, világkupa, nők, egyéni, Kontiolahti

Eurosport2

20.00: Golf, PGA Tour, Arnold Palmer Invitational, 1. nap

Spíler 1

20.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Tottenham-Crystal Palace

kézilabda

sportműsor

foci

