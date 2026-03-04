Kiütéses Fradi-siker a focikupában

Az FTC az elődöntőben a bajnoki listavezető Győrrel találkozik. A másik ágon a Zalaegerszeg játszik a Budapest Honvéd-Diósgyőri VTK párharc győztesével.

Az elődöntő játéknapja április 22., míg a döntő május 9-én a Puskás Arénában lesz.

Magyar Kupa, negyeddöntő:

Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC 0-5 (0-5)

Miskolc, v.: Kovács

gólszerzők: Yusuf (21., 41.), Gomez (25.), Joseph (30.), Cadu (45.)

sárga lap: Rommens (76.)

November 30. után először lépett pályára Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa, aki az egyedüli magyar játékosa volt a zöld-fehérek kezdőcsapatának. A másik oldalon a két csapat vasárnapi, FTC-sikert hozó bajnokijához képest három helyen változtatott kezdőjén Kuttor Attila vezetőedző.

A három nappal ezelőtti találkozón a Ferencváros óriási fölényben játszott, a Kazincbarcika szinte csak a védekezésre koncentrált és ezúttal is az FTC lépett fel kezdeményezőleg. A 25. percben már kettővel vezetett Robbie Keane csapata, az FTC ezek után már könnyedén és felszabadultan futballozott és még az első félidőben nem csupán eldöntötte a továbbjutás kérdését, hanem kiütötte a Kazincbarcikát.

A második félidőben már tulajdonképpen tét nélkül játszottak a csapatok. A Ferencváros ekkor is fölényben volt, de egy-két helyzetig a Kazincbarcika is eljutott, az eredmény viszont nem változott.

Korábban:

Zalaegerszegi TE FC–Soroksár SC (NB II) 1-0 (0-0)

ETO FC–Kecskeméti TE (NB II) 3-1 (0-1, 1-1, 1-1) – hosszabbítás után

Csütörtökön játsszák: