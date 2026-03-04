Öt év börtönt is kaphat az angol válogatott korábbi labdarúgója

2027 januárjára tűzték ki a tárgyalást a volt Liverpool-futballista, Andy Carroll távoltartási ügyében. A játékost a The Athletic beszámolója szerint akár öt év börtönbüntetéssel is sújthatják, amennyiben bűnösnek találják.

Ártatlannak vallotta magát a távoltartási végzés megszegésével vádolt ügyében a kilencszeres angol válogatott támadó, Andy Carroll. A 37 éves labdarúgót szerdán videón keresztül hallgatta meg a chelmsfordi koronabíróság, amely végül 2027. január 18-ra tűzte ki a tárgyalás időpontját.

Carrollt, aki jelenleg a londoni Dagenham & Redbridge csapatában játszik, tavaly áprilisban vonták rendőri intézkedés alá az incidens miatt – írja a The Athletic alapján az Index.

Februárban a helyi bíróságon már ártatlannak vallotta magát, és kitartott amellett, hogy az ügyét nagyobb bíróság tárgyalja. Emellett állt ki ezúttal is. A chelmsfordi bíró szerdán úgy döntött, hogy Carroll feltételes szabadlábon maradhat.

Az esetről beszámoló The Athletic megjegyezte,

a távoltartási végzés megszegése komoly jogsértés, a legsúlyosabb esetekben akár öt év börtön is járhat érte az Egyesült Királyságban.

Carroll tavaly nyáron csatlakozott a Dagenhamhez, amely az angol futballpiramis hatodik vonalában szerepel. 13 meccsen hét gólt szerzett eddig. Idén januárban Instagram-oldalán írta, hogy műtéten esett át ínszalagsérülés és törés miatt. Nemrég a klub bejelentette, hogy Carroll részvényes is lett a csapatban.

A rutinos futballista korábban játszott a Liverpoolnál, a West Hamnél, a Readingnél és a West Bromwichnél, valamint a francia Amiens és Bordeaux csapataiban. 2011 januárjában a Liverpool rekordátigazolásként szerződtette a Newcastle-től, 35 millió fontért.