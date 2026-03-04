ARÉNA - PODCASTOK
Former England footballer Andy Carroll arriving at Chelmsford Magistrates Court, Essex, where he is accused of breaching a non-molestation order. Picture date: Wednesday February 4, 2026. (Photo by Yui Mok/PA Images via Getty Images)
Nyitókép: Yui Mok - PA Images, PA Images via Getty Images

Öt év börtönt is kaphat az angol válogatott korábbi labdarúgója

Infostart

2027 januárjára tűzték ki a tárgyalást a volt Liverpool-futballista, Andy Carroll távoltartási ügyében. A játékost a The Athletic beszámolója szerint akár öt év börtönbüntetéssel is sújthatják, amennyiben bűnösnek találják. Szerdán a chelmsfordi koronabíróság online meghallgatásán vallotta magát ártatlannak.

Ártatlannak vallotta magát a távoltartási végzés megszegésével vádolt ügyében a kilencszeres angol válogatott támadó, Andy Carroll. A 37 éves labdarúgót szerdán videón keresztül hallgatta meg a chelmsfordi koronabíróság, amely végül 2027. január 18-ra tűzte ki a tárgyalás időpontját.

Carrollt, aki jelenleg a londoni Dagenham & Redbridge csapatában játszik, tavaly áprilisban vonták rendőri intézkedés alá az incidens miatt – írja a The Athletic alapján az Index.

Februárban a helyi bíróságon már ártatlannak vallotta magát, és kitartott amellett, hogy az ügyét nagyobb bíróság tárgyalja. Emellett állt ki ezúttal is. A chelmsfordi bíró szerdán úgy döntött, hogy Carroll feltételes szabadlábon maradhat.

Az esetről beszámoló The Athletic megjegyezte,

a távoltartási végzés megszegése komoly jogsértés, a legsúlyosabb esetekben akár öt év börtön is járhat érte az Egyesült Királyságban.

Carroll tavaly nyáron csatlakozott a Dagenhamhez, amely az angol futballpiramis hatodik vonalában szerepel. 13 meccsen hét gólt szerzett eddig. Idén januárban Instagram-oldalán írta, hogy műtéten esett át ínszalagsérülés és törés miatt. Nemrég a klub bejelentette, hogy Carroll részvényes is lett a csapatban.

A rutinos futballista korábban játszott a Liverpoolnál, a West Hamnél, a Readingnél és a West Bromwichnél, valamint a francia Amiens és Bordeaux csapataiban. 2011 januárjában a Liverpool rekordátigazolásként szerződtette a Newcastle-től, 35 millió fontért.

Szakértő: az iráni háború miatt Törökország, Európa „kapuőre” hatalmas migrációs hullámra számít

A Migrációkutató Intézet vezető elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy a török államvezetés egy, a szíriai polgárháború okozta migrációs hullámnál is nagyobbtól tart az iráni háború miatt. Ennek kezelésében egyedül az Európai Unió lehetne partner, de az előző megállapodás is törékenynek bizonyult.
 

Törökországnak három forgatókönyve van az iráni migrációs hullámra

Rendszerváltás Iránban? – Szakértő: a külső támadás „elhalasztja a haragot”, szervezkedni pedig tilos

Pete Hegseth: újabb amerikai bombázók és vadászgépek érkeznek Irán térségébe

Elemző: Donald Trump azért lett dühös, mert a britek lavíroznak, a spanyolok meg már-már cinikusak

A kereskedelem leállítását ígérte Donald Trump – így nézne ki ez a gyakorlatban Spanyolországban

Az iráni háború legfonosabb hírei szerdán – percről percre

Úton van az első mentesítő járat Jordániából Magyarország felé

Szijjártó Péter Moszkvában: Vlagyimir Putyin jóváhagyta két kényszersorozott magyar fogoly elengedését

Szijjártó Péter bejelentette: garanciát kaptunk arra, hogy változatlan áron megvan a Magyarországra szánt orosz kőolaj és földgáz a nemzetközi energiapiaci válság ellenére is. „Az orosz–magyar kapcsolatok stabilak, és pozitív irányba fejlődnek, ideértve az energiapolitikai kérdéseket is, a szénhidrogéneket és zászlóshajó-projektünket, a paksi atomerőművet” – mondta Vlagyimir Putyin.
 

Orbán Viktor részleteket árult el a Vlagyimir Putyinnal folytatott beszélgetéséről

Felmerült egy új dátum a Barátság vezeték újraindítása kapcsán

Súlyos lépést tett a Mol és a Slovnaft a Janaffal szemben

Aláírta Orbán Viktor: magyar kontingenst küld a Barátság vezetékhez Ukrajnába

Kijött a friss rendelet, miszerint Magyarország előírja egy tényfeltáró misszió összeállítását, hogy első kézből bizonyosodjon meg az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezeték állapotáról. A kormány állítása szerint semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a januári orosz csapásban megsérült ellátási vonalat ne lehetne újra üzembe helyezni, de az ukrán vezetés nem feltétlen fog utat engedni a vizsgálódásnak, mivel a térségben bármikor újabb bombázások jöhetnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet

Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet

A döntés mögött részben egy amerikai bírósági ítélet áll, amely új bizonytalanságot hozott a vámmegállapodás körül.

'We deserve a normal life,' Iranians tell BBC, as Israel begins new 'wave of strikes' across Tehran

Meanwhile, the Pentagon has confirmed that a US submarine sank an Iranian warship in the Indian Ocean.

