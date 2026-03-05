ARÉNA - PODCASTOK
Pretty woman with shopping basket looking at groceries on supermarket shelves
Nyitókép: Andrii Borodai/Getty Images

KSH: egyre többet vásárolunk

Infostart / MTI

2026. januárban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,0, naptárhatástól megtisztítva 3,5 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit - jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,7, az üzemanyag-kiskereskedelemben 5,7 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,5 százalékkal nagyobb volt az előző havinál.

Januárban az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 1,2 százalékkal emelkedett.

Az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,7 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 6,5 százalékkal csökkent.

A KSH ismertette, a nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 4,7 százalékkal bővült. Az eladások volumene a használtcikk-üzletekben 10, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 6,7, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 3,3, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 1,9, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 1,5 százalékkal nőtt. A forgalom volumene ugyanakkor a bútor-, műszakicikk-üzletekben 3,3 százalékkal csökkent.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 9,8 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 14 százalékkal emelkedett - tette hozzá a KSH.

A jelentésből kiderült, hogy a kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 6,5 százalékkal csökkent.

Az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1504 milliárd forintot ért el januárban. A forgalom 50 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben, 36 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 14 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott -jelentette a KSH.

Gazdaság

ksh

kiskereskedelem

kiskereskedelmi forgalom

