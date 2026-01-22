Meg akarták rongálni Friedrich Merz gépét

Az arnsbergi ügyészség tájékoztatása szerint a három német állampolgárt – két nőt és egy férfit – bitrokháborításért tartóztatták le, mivel az éjszaka folyamán jogosulatlanul hatoltak be a repülőtérre, és feltehetően a kancellár magánrepülőjének megrongálását tervezték.

A tavaly májusban hivatalba lépett Merz gyakorlott pilóta, és bár ideje nagy részét Berlinben tölti, állandó lakhelye továbbra is a fővárostól mintegy 400 kilométerre fekvő Arnsberg.

A rendőrség azért lépett akcióba, mert kiderült, hogy egy sofőr, aki útbaigazítást kért a repülőtérre, egy ismert baloldali aktivista.

A rendőrök ezt követően kutatták át a repülőteret, ahol megtalálták a három illetéktelen behatolót.

Az akció elkövetőjeként az Ellenállás Kollektíva (Resistance Collective) csoport jelentkezett, azzal indokolva, hogy tiltakozásképpen akarták a földön tartani Merz magánrepülőgépét.