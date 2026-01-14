ARÉNA - PODCASTOK
Grönland térképe fából kivágva.
Nyitókép: Pexels

Dánok a Fehér Házban: Grönland ügyében „alapvető nézeteltérések” vannak az USA és Dánia között

Infostart / MTI

„Alapvető nézeteltérések” vannak az Egyesült Államok és Dánia között Grönland jövőjéről, de folytatódnak a tárgyalások a vita rendezése érdekében – jelentette ki Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter Washingtonban szerdán, miután Grönland külügyminiszterének oldalán tárgyalt J. D. Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel.

Dánia külügyminisztere arról számolt be, hogy magas szintű munkacsoport alakul annak érdekében, hogy „egyetértési pontokat” találjanak a vitás kérdésben. Hozzátette, hogy a politikai testület feladatának szánja, hogy a Grönlanddal kapcsolatban felmerült amerikai biztonsági aggályokra válaszokat adjanak a Dánia által meghúzott „vörös vonalakat” is tiszteletben tartva.

Lars Lokke Rasmussen kijelentette, hogy „mindenkinek érdeke – akkor is, ha nem értünk egyet –, hogy abban megegyezzünk: feltárjuk, hogy megvalósítható-e az aggályok némelyikének kezelése a Dán Királyság területi integritásának, valamint a grönlandi emberek önrendelkezésének tiszteletben tartása mellett”. A dán diplomata ugyanakkor elismerte, hogy hosszú távot tekintve osztja a Grönlanddal kapcsolatban megfogalmazott amerikai aggodalmakat, akkor is, ha véleménye szerint a területtel kapcsolatos helyzet eltér az amerikai nyilatkozatokban elhangzottakkal.

A dán bejelentés szerint a Grönlanddal kapcsolatos vita tisztázása érdekében megalakuló munkacsoport „heteken belül” találkozik először.

egyesült államok

dánia

grönland

marco rubio

j. d. vance

