Dánok a Fehér Házban: Grönland ügyében „alapvető nézeteltérések” vannak az USA és Dánia között

Dánia külügyminisztere arról számolt be, hogy magas szintű munkacsoport alakul annak érdekében, hogy „egyetértési pontokat” találjanak a vitás kérdésben. Hozzátette, hogy a politikai testület feladatának szánja, hogy a Grönlanddal kapcsolatban felmerült amerikai biztonsági aggályokra válaszokat adjanak a Dánia által meghúzott „vörös vonalakat” is tiszteletben tartva.

Lars Lokke Rasmussen kijelentette, hogy „mindenkinek érdeke – akkor is, ha nem értünk egyet –, hogy abban megegyezzünk: feltárjuk, hogy megvalósítható-e az aggályok némelyikének kezelése a Dán Királyság területi integritásának, valamint a grönlandi emberek önrendelkezésének tiszteletben tartása mellett”. A dán diplomata ugyanakkor elismerte, hogy hosszú távot tekintve osztja a Grönlanddal kapcsolatban megfogalmazott amerikai aggodalmakat, akkor is, ha véleménye szerint a területtel kapcsolatos helyzet eltér az amerikai nyilatkozatokban elhangzottakkal.

A dán bejelentés szerint a Grönlanddal kapcsolatos vita tisztázása érdekében megalakuló munkacsoport „heteken belül” találkozik először.