Infostart.hu
2026. január 15. csütörtök
Nyitókép: Kagenmi/Getty Images

A kitoloncolások ügyében nagyot lép előre Németország

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A német szövetségi kormány „migrációsügyi nagykövetet” nevezett ki Ludwig Jung diplomata személyében, akinek feladatköréhez fog tartozni egyebek között a kitoloncolások intézése és a menedékkérelmi eljárások harmadik országokba való kihelyezése.

A német belügyi tárca közlése szerint Jung, aki eddig a külügyminisztériumnál dolgozott, jövő hétfőtől látja el új feladatát a belügyminisztériumban. Munkájának súlypontja azon lesz, hogy „újszerű megoldásokat találjon” a tartózkodási joggal nem rendelkező bevándorlók visszaküldésének megvalósítására a nem európai uniós országokba.

A harmadik országokkal kötött migrációs megállapodásokhoz 2023 elején, az Olaf Scholz kancellár vezette kormány idején már létrehoztak egy különmegbízotti pozíciót, de azt később, már Friedrich Merz jelenlegi kancellár ideje alatt eltörölték. Joachim Stamp különmegbízott hivatali ideje 2025 végén járt le. Feladata a származási országok visszafogadási hajlandóságának növelése és a legális munkavállalói bevándorlás elősegítése volt. Megbízatásának befejezésekor összességében pozitív mérleget vont munkásságáról, mondván, hogy két év alatt öt országgal – Marokkóval, Georgiával, Üzbegisztánnal, Kenyával és Kolumbiával – sikerült migrációs megállapodásokat kötni, öt másik országgal – Moldovával, Kirgizisztánnal, Irakkal, a Fülöp-szigetekkel és Ghánával – pedig a tárgyalások előrehaladott állapotban vannak.

Hakan Demir, a német szociáldemokraták parlamenti képviselője ugyanakkor bírálta az új nagykövet feladatkörének meghatározását. A dpa német hírügynökségnek nyilatkozva a török gyökerekkel rendelkező politikus azt mondta, hogy Németországban mintegy 22 millió nyugdíjas van, és az elkövetkezendő években a számuk növekedni fog. „Felmerül a kérdés: Ki fogja a buszokat vezetni? Ki fog a kórházakban dolgozni?. A migráció munkaerő migrációját, családegyesítést és emberiességet is jelent. Nem tűnik teljesen észszerűnek egy lényegében kitoloncolási nagykövetre építeni” – fűzte hozzá.

