„Partnerek vagyunk, nem alattvalók” – hatalmi nyelvet ajánlott Európának a német kancellár

Friedrich Merz – akit Németországban semmiképp nem eddigi bel-, illetve gazdaságpolitikai érdemeiért díjaznak – a csütörtök délelőtti nyilatkozatban is a külpolitikára helyezte a hangsúlyt. Legfőbb üzenete pedig az volt, hogy Európának meg kell tanulnia „hatalmi nyelven" beszélni.

A kancellár úgy fogalmazott:

„nagy sebességgel új világrend formálódik, és ez a világ a nagyhatalmak világa. Európának nagyobb politikai önbizalomra van szüksége, hogy megállja helyét ebben a világban.”

Európa csak akkor tudja megvalósítani elképzeléseit, ha „mi magunk is megtanuljuk” a hatalmi politika nyelvét – érvelt a kilenc hónapja hatalmon lévő konzervatív kancellár.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az elmúlt évtizedekben Európa volt az a politikai erő, amely ragaszkodott a jog érvényességéhez, úgy mint az országok és a népek közötti kapcsolatok alapjához. Mindezt ugyanakkor a jövőben is meg akarjuk őrizni és védeni – jelentette ki.

Részletesen szólt a kancellár a Grönlanddal kapcsolatos, az Egyesült Államok és Európa közötti éles vitáról. Elítélte a NATO-partner Dániához tartózó sarkvidéki sziget amerikai annektálásával kapcsolatos terveket, és úgy értékelte, hogy Európa kulcsszerepet vállalt ennek megakadályozásában..

„Meg kell őrizni az európai országok ezzel összefüggésben új erőre kapott önbizalmát” – jelentette ki Merz.

A kancellár ebben a vonatkozásban Donald Trumpnak üzent:

„Aki azt hiszi, hogy Európa ellen politikai eszközként használhatja fel a vámokat, tudnia kell, és már tudja is, hogy Európa készen áll és képes megvédeni magát”

jelentette ki.

Felháborodását fejezte ki az amerikai elnök legutóbbi, az európai országok, az Egyesült Államok elleni 2001 szeptember 11-i terrortámadás utáni afganisztáni szerepvállalását lekicsinylő nyilatkozata miatt. „Nem engedjük, hogy ezt a missziót, amelyet szöveségesünk édekében is vállaltunk, ma megvetéssel és becsmérléssel illessék” – idézték a beszámolók a kancellárt.

Leszögezte ugyanakkor, hogy nem akarja veszélyeztetni a fennálló szövetségeket. A transzatlanti szövetség érték Németország számára.

„Azt azonban világosan kell látni, hogy demokráciákként partnerek és szövetségesek vagyunk, nem pedig alattvalók”

- üzente a kancellár.

Merz három olyan területet említett, amelyeken Európának bizonyítania kell létjogosultságát. Mindenekelőtt azt emelte ki, hogy saját kezébe kell vennie biztonságát. Ehhez csökkentenie kell a technológiai és védelmi képességek terén fennálló függőségét.

Az európai gazdaságot versenyképessé kell tenni – hangsúlyozta. Megerősítette, hogy

az Európai Unió februárban rendkívüli csúcstalálkozót tart.

A fő hangsúly azon lesz, hogy az unió miként nyerheti vissza versenyképességét. Harmadik elemként pedig az európai egység szükségességét hangsúlyozta.

„Az elmúlt hetekben Európa bizonyította, hogy mit lehet elérni az egységgel” – jelentette ki, utalva a Grönlanddal kapcsolatos fejleményekre,

Amint az várható volt, keveset foglalkozott bel-, illetve gazdaságpolitikai kérdésekkel. A többi között állást foglalt a jóléti állam tervezett reformja mellett. A német gazdaságot újra kell éleszteni - ismerte el, hozzátéve, hogy az újbóli növekedés minden más előfeltétele. Úgy vélte, hogy már vannak biztató fejlemények.