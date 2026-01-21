ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 21. szerda
The European Union flag hangs in the cloudy sky outside the prisons barbed wire. waving in the sky
Nyitókép: HUNG CHIN LIU/Getty Images

Szakértő: az új uniós migrációs stratégia nem oldja meg a meglévő problémákat

InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Egy új, szigorúbb migrációs és menekültügyi stratégiát kíván bevezetni az Európai Bizottság, és a hírek szerint februárban mutatják be a terveket. Erről beszélt az InfoRádióban Dócza Edith Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője.

A dokumentum célja, hogy előkészítse a júniusban életbe lépő migrációs paktumot, és nyújtson hozzá egy kis kiegészítő támpontot – mondta Dócza Edith Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője az InfoRádióban, hozzátéve:

a terv azt is meghatározza, hogy az Európai Unió milyen irányba próbálja majd terelni az uniós bevándorláspolitikát a következő 5 évben.
  • Az egyik legfőbb pont a külső határbiztonság fokozása,
  • a másik pedig pedig a visszatérések, illetve a kitoloncolások végrehajtása érdekében a harmadik országokkal való partnerségek tovább mélyítése.

– fejtette ki a szakértő, aki példákat is hozott: „a már meglévő partnerségekről is beszélünk, Jordániával, Tunéziával, Egyiptommal is van uniós megállapodás, de az is cél, hogy új partnerségeket kössön az Európai Unió.”

A partnerség anyagi támogatást jelent, illetve különböző szerződéseket, kereskedelmi megállapodásokat.

Az Európai Unió elvárja a kibocsátó vagy tranzitországoktól, hogy helyben megállítsák a migránsokat, ne engedjék őket tovább Európa irányába, cserébe pedig olyan anyagi támogatásokat kapnak, amelyeket főleg különféle fejlesztésekre tudnak fordítani.

A külső schengeni határok ellenőrzéséről szólva azt figyelembe kell venni, hogy ez nemzeti hatáskör, az egyes uniós tagországok hatáskörében van, ugyanakkor ezt az Európai Unió támogatni tudja – hangsúlyozta, hozzátéve: ugyanakkor azért az elmúlt években, különösen Magyarország esetében ez nem valósult meg.

„Magyarország esetében, ha a déli határkerítésről beszélünk, akkor egyértelműen politikai ok miatt nem adnak támogatást, miközben például Lengyelország esetében már fel is ajánlotta Brüsszel a kerítésépítéshez az anyagi segítséget”

– mondta. Az irreguláris migrációval kapcsolatosan nem igazán vannak új elemek a tervezetben. Egy-két kisebb elem került elő, mint például a migrációs diplomácia fokozása. De van egy politikai dimenziója is ennek a stratégiának, mégpedig az, hogy ahogy az ukrajnai háború kérdése, úgy az illegális bevándorlás témája is elég erőteljesen megosztja a tagországokat. Az Európai Bizottság egyik célja, hogy újra egységet hozzon tető alá a migrációs politika tekintetében. Azt is lehet látni, hogy a bevándorlásellenes pártok egyre nagyobb befolyást szereznek, különösen a nagy befogadó nyugat-európai országokban, például Németországban, és Brüsszel szeretné ezeket valamelyest visszaszorítani – tette hozzá.

Az Európai Bizottság februárban kívánja bemutatni az új migrációs stratégiát. Egyelőre még nincs a téma a napirend elején, de néhány visszhangot már lehet hallani. Arra lehet számítani, hogy

ez egy újabb vitapont lesz majd az uniós tagországok között, merthogy a stratégiából az látszik, hogy az Európai Unió a következő 5 évben sem feltétlenül szeretné megoldani az illegális bevándorlás kérdését.

Ezek a megállapodások például a harmadik országokkal, vagy a migrációs paktum nem a már meglévő problémát kezelik, tehát nem adnak választ arra, hogy a már Európában itt lévő migránsokkal mi fog történni – mondta Dócza Edit Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

