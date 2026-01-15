ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.33
usd:
332.12
bux:
120679.89
2026. január 15. csütörtök Lóránd, Lóránt
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Palesztinok mennek a Hamász palesztin iszlamista szervezet és Izrael közötti harcok során megsemmisült épületek romjai között Gáza városában 2026. január 6-án.
Nyitókép: MTI/AP/Dzsehad as-Srafi

A Hamász kész hátrább lépni egyet

Infostart / MTI

A Gázai övezetet irányító Hamász iszlamista terrorszervezet csütörtökön megerősítette, kész átadni a térség feletti ellenőrzést az újonnan alakult palesztin szakértői kormánynak.

Bászim Naím, a dzsihadisták egyik magas rangú tisztségviselője közleményben hangsúlyozta, hogy a Hamász üdvözli az átmeneti kormány megalakulását és kész megkönnyíteni a munkáját.

A kormányalakítást továbbá fontos lépésnek nevezte mind a Hamász és az Izrael között megkötött tűzszüneti megállapodás véglegesítése, illetve a háború megakadályozása irányában tett erőfeszítések felé, valamint úgy vélte, a kabinet felállítása segít a humanitárius válság leküzdésében is és előkészíti az övezet átfogó újjáépítését.

Reményét fejezte ki továbbá, hogy az átmeneti kormány valódi nemzeti egységkormány lesz, amelynek révén véget vethetnek a palesztin politikai élet széttagoltságának és közelebb kerülnek az egység megvalósításához.

Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott szerdán jelentette be, hogy – a gázai béketerv második fázisának keretében – megalakult a Gázai övezetet irányítani hivatott palesztin szakértői kormány. A palesztin sajtó szerint az átmeneti kormányt Ali Saath vezeti, aki ideiglenesen egy másik tisztséget is ellát a kabinetben.

Kezdőlap    Külföld    A Hamász kész hátrább lépni egyet

izrael

palesztin

gázai övezet

terrorszervezet

szakértői kormány

hamász

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csizmazia Gábor a furkósbotról és a Trump-paradoxonról: „Donald Trump kétszer lépte át a saját vörös vonalát”

Csizmazia Gábor a furkósbotról és a Trump-paradoxonról: „Donald Trump kétszer lépte át a saját vörös vonalát”
Donald Trump amerikai elnök leginkább Ukrajna és a vámpolitika esetében lépte át a saját maga által felvázolt vörös vonalakat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Csizmazia Gábor. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos főmunkatársa szerint Donald Trump külpolitikai lépései inkább elbizonytalanították a szavazóit, semmint újakat hoztak volna mellé.
 

Közel-Kelet-szakértő: egy iráni háború rendkívül kockázatos lenne most az Egyesült Államoknak

A dánok és grönlandiak elkerülték a „Zelenszkij-pillanatot” a Fehér Házban

Fordulat az USA-ban: felfüggesztik a vízumok elbírálását több tucatnyi ország felé

Napelemes pályázat: február 2-től lehet jelentkezni, kijöttek a részletek

Napelemes pályázat: február 2-től lehet jelentkezni, kijöttek a részletek

A kormány honlapján kijöttek a pályázat részletei: minden, már napelemmel rendelkező, vagy annak telepítését vállaló család 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kaphat energiatároló rendszerek telepítésére. Egy két és fél oldalas formanyomtatványt kell kitölteni, a pályázatot február 2-től lehet benyújtani.
 

Változás a 13. és 14. havi nyugdíj folyósításánál!

Csütörtöktől kézbesítik a postások a megemelt januári nyugdíjakat

Kormányinfó: Nemzeti Petíciót indít a kormány

Robert Fico ígéretet tett a magyarországi kampánnyal kapcsolatban

Felsorolta a kormány, milyen pénzeket kérhet Ukrajna támogatására az EU Magyarországtól

VIDEÓ
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.15. csütörtök, 18:00
Káel Csaba
filmügyi kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump nem Putyinban látja az ukrajnai béke fő akadályát, ukrán alakulatok estek egymásnak – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Trump nem Putyinban látja az ukrajnai béke fő akadályát, ukrán alakulatok estek egymásnak – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump a Reutersnek adott interjút, amelyben érdekes meglátásokat osztott meg az orosz-ukrán béketárgyalások jelenlegi helyzetéről. Súlyos ügyről számol be az Euromaidan Press nevű ukrán portál: egy rohamdandár katonái egyszerűen elrabolták egy területvédelmi alakulat tagjait és az orosz állások ellen küldték őket. A lap hangsúlyozza: az ügy világosan rámutat arra, hogy az ukrán haderőben egyre mélyebb krízis kezd kibontakozni a katonák hiánya miatt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hihetetlen: még a vébé előtt kirúgták az angolok szövetségi kapitányát, ki lesz az utód?

Hihetetlen: még a vébé előtt kirúgták az angolok szövetségi kapitányát, ki lesz az utód?

Azonnali hatállyal távozott Shaun Wane, az angol rögbiliga-válogatott szövetségi kapitánya, így a nemzeti csapatnak új vezetőedzőt kell találnia az idei világbajnokságra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
European military personnel arrive in Greenland as Trump says US needs island

European military personnel arrive in Greenland as Trump says US needs island

France says a small military contingent has arrived and more forces will be there in the coming days.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 15. 16:38
Csizmazia Gábor a furkósbotról és a Trump-paradoxonról: „Donald Trump kétszer lépte át a saját vörös vonalát”
2026. január 15. 16:14
Első ízben bírálták az amerikai külpolitikát az AfD vezetői
×
×
×
×