A Hamász palesztin iszlamista szervezet és Izrael közötti háború miatt hajléktalanná vált palesztin emberek sátortábora a Gázai övezet középsõ részén fekvõ Deir al-Balahban 2025. december 13-án.
Nyitókép: Abdel Karim Hana, MTI/MTVA

Áttörés Gázában? Kezdődik a béketerv második fázisa az amerikai különmegbízott szerint

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff bejelentette Donald Trump húszpontos gázai béketerve második fázisának megkezdését. Ennek a fázisnak lenne a része egy technokrata palesztin kormány felállítása és a Hamász lefegyverzése.

MInt Steve Witkoff közölte, a második fázis része lenne Gáza újjáépítése és teljes demilitarizálása, beleértve a területet korábban kormányzó szélsőséges palesztin Hamász és más csoportok lefegyverzését. „Az USA reméli, hogy a Hamász teljesíti mindezt, beleértve az utolsó izraeli túsz holttestének visszaadását is” – figyelmeztetett a BBC cikke szerint.

Az első fázis során a Hamász és Izrael októberben tűszünetben egyezett meg, Izrael kivonta csapatainak jelentős részét az övezetből, és a háború abbamaradt, bár mindkét fél folyamatosan a tűzszünet megsértésével vádolja a másik felet.

