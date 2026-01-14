Áttörés Gázában? Kezdődik a béketerv második fázisa az amerikai különmegbízott szerint

MInt Steve Witkoff közölte, a második fázis része lenne Gáza újjáépítése és teljes demilitarizálása, beleértve a területet korábban kormányzó szélsőséges palesztin Hamász és más csoportok lefegyverzését. „Az USA reméli, hogy a Hamász teljesíti mindezt, beleértve az utolsó izraeli túsz holttestének visszaadását is” – figyelmeztetett a BBC cikke szerint.

Az első fázis során a Hamász és Izrael októberben tűszünetben egyezett meg, Izrael kivonta csapatainak jelentős részét az övezetből, és a háború abbamaradt, bár mindkét fél folyamatosan a tűzszünet megsértésével vádolja a másik felet.