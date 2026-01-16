Új gázai időszámítást jelentett be Donald Trump

A Truth Socialon közzétett üzenetében az amerikai elnök azt írta, hogy az általa vezetett testület tagjainak névsorát később ismertetik.

A béketanács feladata az lesz, hogy felügyelje a palesztin területeken létrehozott, átmeneti szakértői kormány munkáját. A palesztin szakértői kormány vezetője Ali Saath.

A béketanács többi tagját az Egyesült Királyság, Németország, Franciarszág, Olaszország, Szaúd-Arábia, Katar, Egyiptom és Törökrszág delegálhatja az Axios amerikai hírportál beszámolója szerint.

Steve Witkoff, Trump közel-keleti különmegbízottja szerint a gázai béketerv szerdán második szakaszába lépett, és elvezet a két évig háború sújtotta terület újjáépítésének megkezdéséhez.