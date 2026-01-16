ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.94
usd:
332.41
bux:
121564.41
2026. január 16. péntek Gusztáv
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Doha, 2025. szeptember 10.Füst terjeng a katari fővárosban, Dohában, ahol izraeli rakéta csapódott a Hamász palesztin iszlamista szervezet politikai vezetőségének épületébe 2025. szeptember 9-én. A Hamász szerint hatan vesztették életüket a célzott rakétacsapásban, köztük egy katari biztonsági tiszt. Halíl al-Hajja, a Hamász emigrációban élő gázai vezetője  és főtárgyalója a katari közvetítéssel tartott izraeli-palesztin tárgyalásokon  túlélte a támadást, a fia és stábjának vezetője azonban életét vesztette.
Nyitókép: MTI/AP/UGC

Új gázai időszámítást jelentett be Donald Trump

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Gázai béketanács megalakítását jelentette be helyi idő szerint csütörtök este Donald Trump amerikai elnök.

A Truth Socialon közzétett üzenetében az amerikai elnök azt írta, hogy az általa vezetett testület tagjainak névsorát később ismertetik.

A béketanács feladata az lesz, hogy felügyelje a palesztin területeken létrehozott, átmeneti szakértői kormány munkáját. A palesztin szakértői kormány vezetője Ali Saath.

A béketanács többi tagját az Egyesült Királyság, Németország, Franciarszág, Olaszország, Szaúd-Arábia, Katar, Egyiptom és Törökrszág delegálhatja az Axios amerikai hírportál beszámolója szerint.

Steve Witkoff, Trump közel-keleti különmegbízottja szerint a gázai béketerv szerdán második szakaszába lépett, és elvezet a két évig háború sújtotta terület újjáépítésének megkezdéséhez.

Kezdőlap    Külföld    Új gázai időszámítást jelentett be Donald Trump

donald trump

palesztin

gáza

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trumpot lebeszélték az Irán elleni csapásról – legalábbis egy időre

Tudósítónktól
Donald Trumpot lebeszélték az Irán elleni csapásról – legalábbis egy időre

Egyes értesülések szerint az utolsó pillanatban beszélték le Donald Trumpot az Irán elleni csapásról, katonai források viszont arra utalnak, hogy az amerikai haderő a karibi missziója miatt nem rendelkezik elegendő eszközzel a Közel-Keleten. A Pentagon mindenesetre most repülőgép-hordozót indít a térségbe.
 

Maria Corina Machado Donald Trumpnak adta a Nobel-békedíját

Új gázai időszámítást jelentett be Donald Trump

Orbán Viktor péntek reggel: nőni fog a nyomás, hogy magyar fiatalok menjenek katonaként Ukrajnába

Orbán Viktor péntek reggel: nőni fog a nyomás, hogy magyar fiatalok menjenek katonaként Ukrajnába

A Kossuth rádióban kezdett a miniszterelnök. Szerinte a hópróbát kiállta az ország, a hidegben a fűtéshez használt fa hiánya miatt nem halhat meg senki. Szólt még az Ukrajna-támogatási csomagról: az ukrán tónus „bicskanyitogató”, Brüsszel pedig „kitapos és kiprésel mindenkiből minden pénzt”, ehhez Magyarországgal szembeni követeléslista is társul, aminek elutasítására irányul a Nemzeti Petíció – mondta.
 

Ukrajnával jöhet a kétsebességes Európa? Brüsszeli tervek szivárogtak ki

VIDEÓ
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.16. péntek, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump aranykorról beszél, közben mindössze két tucat cég tartja életben az egészet

Trump aranykorról beszél, közben mindössze két tucat cég tartja életben az egészet

Miközben Donald Trump újra az amerikai gazdaság aranykoráról beszél, könnyen mutogathat az erősebb makroadatokra: szárnyal a tőzsde, bővül a GDP, csökken az infláció. A felszín alatt egyre több repedés látszik a növekedés szerkezetében, és egyre aggasztóbb strukturális kihívásokkal kell megküzdeniük: a növekedést döntően az AI-beruházások hajtják, miközben az ipari munkahelyek fogynak, a költségvetési pálya expanzív, míg a társadalmi különbségek mélyülnek. A látványos makromutatók mögött így egy erősen polarizált, szerkezetében feszültségekkel terhelt gazdaság körvonalazódik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly szigor élesedik a TikTok-on, a magyar felhasználókat is érinti: ne lepődj meg, ha letiltanak

Komoly szigor élesedik a TikTok-on, a magyar felhasználókat is érinti: ne lepődj meg, ha letiltanak

A TikTok új, mesterséges intelligencián alapuló életkor-azonosító technológiát vezet be Európában, hogy hatékonyabban kiszűrje a 13 év alatti felhasználókat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Xi hails 'turnaround' in China-Canada ties as Carney visits Beijing

Xi hails 'turnaround' in China-Canada ties as Carney visits Beijing

Trade tops the agenda in what is a Canadian leader's first visit to China after years of strained ties.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 16. 10:35
Futópad, szobabicikli: nagyobb börtöncellát kap a volt elnök
2026. január 16. 10:14
Ukrajnával jöhet a kétsebességes Európa? Brüsszeli tervek szivárogtak ki
×
×
×
×