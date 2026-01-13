ARÉNA - PODCASTOK
TEHRAN, IRAN - JANUARY 8: Fires are lit as protesters rally on January 8, 2026 in Tehran, Iran. Demonstrations have been ongoing since December, triggered by soaring inflation and the collapse of the rial, and have expanded into broader demands for political change.
Nyitókép: Anonymous/Getty Images

Jelentőségteljes üzenet: kezdjenek távozni az amerikaiak Iránból

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Mivel az Egyesült Államok hivatalosan nem áll diplomáciai kapcsolatban az országgal, így a menekülő amerikaiakat a svájci konzulátus fogja segíteni.

Az Egyesült Államok iráni „virtuális nagykövetsége” hétfőn frissítette utazási figyelmeztetését, amelyben arra kéri az amerikai állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el Iránt a közel-keleti országban harmadik hete tartó zavargások miatt.

Az Egyesült Államoknak nincsenek diplomáciai vagy konzuli kapcsolatai Iránnal. A svájci kormány, teheráni nagykövetségén keresztül képviseli az Egyesült Államok érdekeit Iránban.

A „virtuális amerikai nagykövetség” honlapjára felkerült közlemény szerint „az amerikai állampolgároknak folyamatos internetkimaradásokra kell számítaniuk, alternatív kommunikációs eszközöket kell igénybe venniük, és ha biztonságosan megtehetik, fontolják meg Irán szárazföldön történő elhagyását Örményországba vagy Törökországba.” Rámutatott arra, hogy az amerikai-iráni kettős állampolgároknak iráni útlevéllel kell elhagyniuk Iránt, mivel az iráni kormány nem ismeri el a kettős állampolgárságot.

Hétfőn korábban Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője arról beszélt, hogy az Egyesült Államok továbbra is a diplomáciai megközelítést részesíti előnyben az Iránnal folytatott tárgyalásokon, de a Trump-adminisztráció nem zárja ki a katonai megoldásokat sem, ha szükséges.

