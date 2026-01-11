ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.83
usd:
331.62
bux:
116510.12
2026. január 11. vasárnap Ágota
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Résztvevõk az iráni nép mellett tartott tüntetésen Frankfurtban 2026. január 10-én. A magas infláció miatt december végén Iránban kirobbant tiltakozásokon a tüntetõk mindinkább a vallási vezetõk lemondását követelik. A zavargások leverésében eddig több tucatnyian vesztették életüket, az iráni hatóságok blokkolják az internetszolgáltatást.
Nyitókép: Matias Basualdo

Az iráni vezető megtalálta a zavargások, tüntetések okát

Infostart / MTI

Külső "ellenségek" destabilizálni igyekeznek Iránt, és ennek érdekében terroristákat küldtek az országba, akik mecseteket gyújtanak fel, és köztulajdonban álló épületekre támadnak - jelentette ki Maszúd Peszeskján iráni elnök egy televíziós interjúban.

Arra szólította fel az irániakat, hogy "ne csatlakozzanak zavargókhoz és terroristákhoz", akik embereket gyilkolnak meg.

Egyúttal hangoztatta, hogy Irán

kormányzata kész meghallgatni a lakosság kéréseit, és igyekszik megoldani a gazdasági problémákat.

Az országban vasárnap is folytatódtak a tüntetések, amelyeket eredetileg december 28-án Teheránban indítottak el a kereskedők a drága megélhetés és a valuta leértékelődése miatt, de az elmúlt napokban számos más városra is átterjedtek.

Az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező Human Rights Activists News Agency (HRANA) szervezet közleményt adott ki arról, hogy a mozgalom kezdete óta 116 ember halálát erősítette meg, köztük 37 biztonsági emberét és más tisztviselőét. A New York-i székhelyű Irán Emberi Jogi Központ (CHRI) közölte, hogy "közvetlen tanúvallomásokat és hiteles jelentéseket" kapott több száz tüntető haláláról.

Miután az Egyesült Államok kormányzata az elmúlt napokban egyértelművé tette, hogy ellenzi a tüntetők elleni erőszakot, és szükség esetén Washington "kész segíteni" az iráni népnek, az iráni parlament elnöke, Baker Kalibaf vasárnap arra figyelmeztetett, hogy az esetleges amerikai csapásokat Irán meg fogja torolni úgy, hogy amerikai katonai célpontokat és az Egyesült Államok tengeri közlekedését segítő célpontokat támad.

Az állami televízióban Eszkandar Momeni iráni belügyminiszter kijelentette, hogy a "vandalizmus" cselekményei csökkenőben vannak, és súlyos következményekre figyelmeztette "azokat, akik a tüntetéseket pusztításhoz, káoszhoz és terrorcselekményekhez vezetik".

Vasárnap a rendőrség vezetője bejelentette, hogy "fontos őrizetbe vételeket" hajtottak végre a zavargások vezetői ellen, akiket "a jogi eljárások lezárulta után megbüntetnek".

Kezdőlap    Külföld    Az iráni vezető megtalálta a zavargások, tüntetések okát

tüntetés

irán

usa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Világgazdasági fordulat: miért nem működik Európa? Csaba László, Inforádió, Aréna
Trendfigyelő - Az Inforádió gazdasági magazinja. Munkaerőpiac 2026-ban.
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Svédország masszív katonai beruházást jelentett be

Svédország masszív katonai beruházást jelentett be

Svédország 15 milliárd svéd koronát költ főként a polgári lakosság és a civil infrastruktúra objektumainak védelmét szolgáló légvédelmi rendszerekre - közölte vasárnap a svéd kormány.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új adókat vezettek be Magyarországon: nincs mese, már ezért is fizetni kell 2026-tól

Új adókat vezettek be Magyarországon: nincs mese, már ezért is fizetni kell 2026-tól

Ezek voltak augusztus utolsó hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran warns it will retaliate if US attacks as protesters defy crackdown

Iran warns it will retaliate if US attacks as protesters defy crackdown

Medics at two hospitals tell the BBC more than 100 bodies have been brought in over a two day period.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 11. 17:01
A németek beszóltak Grönland miatt az amerikaiaknak
2026. január 11. 16:42
Ultimátumszerű üzenetet kapott Kuba az amerikai elnöktől
×
×
×
×