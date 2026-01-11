ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 11. vasárnap Ágota
Nõk egy boltnál áramszünet alatt Havannában 2025. november 19-én. Az Union Electrica (UNE) kubai állami áramszolgáltató szerint november 20-án további áramkimaradások várhatóak, amelyek a délutáni és esti órákban Kuba lakosságának mintegy 55 százalékát érintik. A 11 millió lakosú karibi szigetországban az elavult villamosenergia-hálózat miatt gyakoriak az áramkimaradások.
Nyitókép: Ernesto Mastrascusa

Ultimátumszerű üzenetet kapott Kuba az amerikai elnöktől

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Államokkal való megegyezésre szólította fel Kubát, miután az elveszítette legnagyobb támogatójaként Venezuelát.

Az elnök a Truth Social internetes közösségi oldalán vasárnap tett bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a jövőben Kuba nem számíthat a Venezuelából érkező segítségre kőolaj és pénz formájában.

"Kuba sok éven keresztül élt a Venezuelából érkező nagy mennyiségű kőolajon és pénzen. Cserébe "biztonsági szolgálatot" nyújtott a két utolsó venezuelai diktátor számára" - írta Donald Trump, hozzátéve, hogy ennek most vége szakadt.

Emlékeztetett arra, hogy a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogására az év elején indított amerikai katonai akció során számos kubai halt meg, aki az államfő biztonságáért volt felelős.

Hozzátette, hogy Venezuelának többé nem lesz szüksége a kubaiak által nyújtott védelemre, mert "most ott van az Egyesült Államok, a világ legerősebb hadseregével, hogy megvédje őket, és amit meg is fog tenni".

"Nem lesz több olaj vagy pénz Kubának - zéró!

Javaslom, hogy kössenek egyezséget, még mielőtt túl késő lesz" - fogalmazott Donald Trump.

