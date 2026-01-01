ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 1. csütörtök Fruzsina
Low angle view on flying yellow helicopter emergency medical service against dramatic sky.
Robbanás egy svájci síközpontban, több halálos áldozat is van – videó

Infostart

Többen meghaltak egy robbanásban és az azt követő tűzben a svájci Crans-Montana síparadicsom egyik bárjában – közölte a rendőrség.

A robbanás a BBC szerint körülbelül 01:30-kor (00:30 GMT) történt a Le Constellation nevű bárban. A robbanás oka egyelőre nem ismert.

A Crans-Montana egy előkelő síközpont a svájci Valais régióban, az Alpokban.

Az alábbi, az X-en megjelent, egyelőre nem hitelesített videón tömeg és tűz látszik, a leírások szerint a szórakozóhely előtti utcáról készült a felvétel.

A Blick svájci hírportál szerint a tüzet egy koncert alatti tűzijáték okozhatta. A rendőrség egyelőre ismeretlen eredetűként kezeli az esetet. Segélyvonalat hoztak létre az érintettek családjai számára.

The explosion occurred at 01:30 local time in the 'Constellation' bar in Crans-Montana, Valais, Switzerland.

