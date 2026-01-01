Robbanás egy svájci síközpontban, több halálos áldozat is van – videó

A robbanás a BBC szerint körülbelül 01:30-kor (00:30 GMT) történt a Le Constellation nevű bárban. A robbanás oka egyelőre nem ismert.
A Crans-Montana egy előkelő síközpont a svájci Valais régióban, az Alpokban.
Az alábbi, az X-en megjelent, egyelőre nem hitelesített videón tömeg és tűz látszik, a leírások szerint a szórakozóhely előtti utcáról készült a felvétel.
Major fire at Le Constellation Bar and Lounge in Crans-Montana, Switzerland, during a New Year’s Eve celebration. #CransMontanaStrong #FireSafety #Trending #Valais #Switzerland #NewYear2026 pic.twitter.com/CP606YzR4u— Tyroneking (@Tyroneking36852) January 1, 2026
A Blick svájci hírportál szerint a tüzet egy koncert alatti tűzijáték okozhatta. A rendőrség egyelőre ismeretlen eredetűként kezeli az esetet. Segélyvonalat hoztak létre az érintettek családjai számára.
Feuertragödie bei einer Silvesterfeier in Crans-Montana VS. Die Polizei bestätigt gegenüber Blick mehrere Tote und Schwerverletzte. https://t.co/naaqAJWlew pic.twitter.com/bvb8gzT7dz— Blick (@Blickch) January 1, 2026