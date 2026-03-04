Plutónium, kábszer és fegyverek: 20 évet kapott egy jakuzatag

„Ebiszava Takesit felelőssé tették többek között azért, mert katonai minőségű plutóniumot kísérelt meg eladni Iránnak, és halálos kábítószerekkel próbálta meg elárasztani New Yorkot” – jelentette be John Eisenberg, az amerikai igazságügyi minisztérium nemzetbiztonsági osztályának vezetője.

A DEA, az amerikai kábítószer-ellenes ügynökség 2019 óta figyelte a Ebiszava Takesit, aki 2022 áprilisában kábítószer- és fegyverkereskedelem vádjával került bíróság elé, thaiföldi tettestársa, Szomphop Szinghasziri mellett. Mindkettőjüket előzetes letartóztatásba helyezték. Két évvel később, 2024 februárjában a japán férfit azzal is megvádolták, hogy katonai célra szánt nukleáris anyagokat, valamint kábítószereket, így heroint és metamfetamint próbált eladni, hogy fegyvereket, köztük föld-levegő rakétákat vásároljon mianmari fegyveres lázadó csoportok számára.

A DEA beépített ügynökeivel lépett kapcsolatba, ami vesztét okozta. A 61 éves Ebiszava Takesi 2025 januárjában hat vádpontban bűnösnek vallotta magát.