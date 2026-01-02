ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 2. péntek Ábel
01 January 2026, Berlin: Police officers cross a street in Neukölln on New Years Eve. Photo: Sebastian Christoph Gollnow/dpa (Photo by Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: (Photo by Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images)

Csapdába csalták és megtámadták a rendőröket szilveszter éjszaka Berlinben

Infostart

Legkevesebb 21 rendőr sebesült meg, amikor szilveszter éjjelén Berlinben rendőröket és tűzoltókat támadtak meg tűzijátékokkal és rakétákkal többségében bevándorló hátterű fiatal férfiak.

Radikális politikai változtatást sürget a rendőrszakszervezet szóvivője a berlini szilveszteri zavargások miatt, amely során számos rendőrt megsebesítettek – írja a hirado.hu. A zavargásokat követően Benjamin Jendro, a berlini rendőrszakszervezet (GdP) szóvivője a szilveszteri tűzijátékkal kapcsolatos szabályozás megváltoztatását sürgette – írja a Welt.

Szilveszterkor körülbelül 4300 rendőrt vezényeltek Berlinbe, közülük körülbelül harmincan megsérültek.

„A rendőröket szándékosan csapdába csalták, hogy megtámadhassák őket”

– hangsúlyozta Benjamin Jendro, aki szerint a zavargások hatására sok berlini ember már nem mer kimenni az utcára. A szilveszter előtti hetekben a berlini rendőrség már több százezer darab illegális tűzijátékot foglalt le.

Itthon Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-üzenetben videót is közzétett a berlini zavargásokról. „Ebből Magyarországon nem kérünk!” – írta.

A Német Mentőszolgálatok Szakmai Szövetsége hatástalannak tartja a német kormány mentődolgozók védelmére irányuló terveit. A Szövetség elnöke, Frank Flake kifejtette, hogy a sürgősségi személyzet elleni támadások esetén javasolt szigorúbb büntetéseket nem hajtják végre, a maximálisan kiszabható ötéves börtönbüntetést szinte soha nem alkalmazzák. „Elegendő lenne, ha egyszerűen csak a meglévő törvényeket érvényesítenénk” – magyarázta Flake.

Stefanie Hubig szövetségi igazságügyi miniszter (SPD) röviddel szilveszter előtt közzétett egy törvénytervezetet, amely szigorúbb büntetéseket javasol a sürgősségi és mentőszolgálatok elleni támadások esetén. A tervezet szerint a rendőrök, tűzoltók és mentőápolók elleni fizikai támadások legalább hat hónap börtönbüntetéssel lesznek büntethetők – a jelenlegi három hónap helyett.

Aki csapdába csalja a mentőket, tűzoltókat, rendőröket és megtámadja őket, legalább egy év börtönbüntetésre számíthat a hat hónap helyett.

A Német Vöröskereszt elnöke, Hermann Gröhe üdvözölte a törvénytervezetet, ugyanakkor rámutatott, hogy a mentőszolgálatok elleni támadások jelzik, hogy a társadalom egyes rétegeiben teret nyert a brutalitás. A Munkásszamaritánus Szövetség elnöke, Knut Fleckenstein pedig az alkoholfogyasztás betiltását szorgalmazta a tűzijátékok idejére.

Külföld

németország

berlin

migránsok

szilveszter

Teenagers as young as 16 among dozens missing after deadly Swiss bar fire

Teenagers as young as 16 among dozens missing after deadly Swiss bar fire

Police are working to identify the bodies of those who died at Le Constellation bar, but warn it could take days or even weeks.

2026. január 2. 12:36
Újévi meglepetés: látványos tűzfolyó indult el a települések felé Szicíliában
2026. január 2. 12:18
Iráni tüntetéshullám: egyre több a halott
