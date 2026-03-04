ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 4. szerda
Hírek, sajtóinformációk.
Nyitókép: Pixabay

Garanciát kaptunk az orosz olaj- és gázszállításokra – a nap hírei

Infostart

Magyarország energiaellátásának biztonságáról egyeztetett Moszkvában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Oroszország még az újabb szankciók előtt kivonulhat az európai gázpiacról, több mint 471 ezer, magyarországi lakhellyel nem rendelkező külhoni magyar állampolgár regisztrált eddig a levélszavazói névjegyzékbe – a nap legfontosabb hírei.

Magyarország garanciát kapott arra, hogy Oroszország a nemzetközi energiaválság ellenére változatlan áron szállítja le a hazánk ellátásához szükséges földgázt és kőolajat – közölte a külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában. Szijjártó Péter az orosz elnökkel folytatott egyeztetése után arról számolt be, hogy Vlagyimir Putyin megerősítette, az ukránok a Török Áramlat gázvezetéket felrobbantására készültek, ami ellehetetlenítené Magyarország földgázellátását.

Oroszország még az újabb szankciók előtt kivonulhat az európai gázpiacról – nyilatkozta az orosz elnök a Rosszija 1 televíziónak. Vlagyimir Putyin azt mondta, az ukránok az Északi Áramlatokat felrobbantották, most a Kék és a Török Áramlat felrobbantására készülnek.

Panaszt nyújtott be a MOL és a Slovnaft az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságánál a JANAF-fal szemben. A két cég azzal vádolja a horvát vállalatot, hogy visszaél a monopolhelyzetével, miután nem hajlandó átengedni Magyarország és Szlovákia felé a nem szankcionált orosz kőolajat.

Folytatódik holnap az áremelkedés a hazai kutakon - írja a holtankoljak.hu. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj ára 8 forinttal emelkedik. A dízel egy héten belül már harmadszor drágult, az átlagára már átlépte a 600 forintot.

Elindult Magyarországra az első mentesítő járat Jordániából, amellyel 83, Izraelben és Jordániában rekedt magyar állampolgár érkezik haza.

A külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be: a tervek szerint csütörtökön és pénteken is hazahoznak Ammanból, majd Sharm-el-Sheikh-ből a lezárt légterű Izraelt szárazföldön elhagyó magyarokat. A Wizz Air jövő vasárnapig nem indít járatokat Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba. Lengyelország repülőgépet küldött Ománba a Közel-Keletről hazaszállítandó állampolgáraiért.

Növeli a rendőrök és katonák közterületi jelenlétét a kormány, miután a közel-keleti helyzet miatt nőtt a terrorfenyegetettség Európában- közölte a miniszterelnök a védelmi tanács újabb ülése után. 75 helyen már felvonult a hadsereg az energetikai létesítmények védelme érdekében az esetleges ukrán szabotázsakciók megakadályozására.

Május 26-ig megtiltotta a drónok repülését a Légiközlekedési Hatóság négy, energetikai létesítmény közelében lévő területen. Pakson az atomerőműnél, Százhalombattán és az ottani MOL-olajfinomító környékén, valamint a MAVIR transzformátorállomásánál Albertirsa és Dánszentmiklós felett lépett életbe a korlátozás.

Irak megkezdte legnagyobb olajmezőinek fokozatos leállítását, miután a Hormuzi-szoros lezárása miatt gyakorlatilag megszűntek az exportlehetőségek a térségben. A Bloomberg arról ír, hogy az iráni háború, ami az egész közel-keleti olajtermelést fenyegeti, már most felhajtotta a világpiaci árakat.

Iránban a túl nagy részvételi szándék miatt elhalasztották az izraeli légitámadásban megölt Ali Hamenei ajatollah legfelső vallási és politikai vezető mára tervezett szertartásos temetését. A tervek szerint a vallási vezetőt szülővárosában, Meshedben helyezik végső nyugalomra.

Több mint 471 ezer, magyarországi lakhellyel nem rendelkező külhoni magyar állampolgár regisztrált eddig a levélszavazói névjegyzékbe. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda a kolozsvári főkonzulátusán tartott sajtótájékoztatón elmondta: a levélszavazáshoz március 18-ig lehet regisztrálni mindazoknak, akik az állampolgárság megszerzése óta nem tették meg.

A választásokat tisztességesen kell lebonyolítani, az eredményeket pedig tudomásul kell venni - jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor az ATV Mérleg című műsorában szamárságnak nevezte azt a gondolatot, hogy a választásokat valamiért ne tartanák meg április 12-én. Hozzátette: Magyarországon a választási szervek megfelelően ellenőrzik a folyamatot, így aztán nem könnyű ügyesen választást csalni, és aki ezzel megpróbálkozik azt utol fogják érni.

110 fős listát állított a Demokratikus Koalíció, amely tegnapra gyűjtötte össze a listaállításhoz szükséges ajánlásokat. A DK listáját Dobrev Klára, a párt miniszterelnök-jelöltje vezeti. A 2. helyen Molnár Csaba, a párt ügyvezető alelnöke és EP-képviselője áll, őt Kálmán Olga, Rónai Sándor és Varjú László követi.

Online vélemény-nyilvánító szavazást indít az önkormányzatiság jövőjéről a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Az anonim voksolás március 31 -én zárul. A szavazás eredményére szeretnének támaszkodni a következő kormánnyal való tárgyaláson.

Felfüggesztette a Karácsony Gergely elleni büntetőeljárást és az Alkotmánybírósághoz fordult a Pesti Központi Kerületi Bíróság – írja a HVG. A főpolgármester ellen egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése miatt emelt vádat az ügyészség, mert amiért önkormányzati rendezvényként meghirdette a nyári Pride felvonulást.

Közös kábítószer-ellenes műveletet indított Ecuadorban az Egyesült Államok és a dél-amerikai ország hadereje – közölte az amerikai déli parancsnokság. Ecuador a Kolumbiából, Bolíviából és Peruból származó kokain egyik fő tranzitországa, az amerikai és európai piac felé vezető útvonalon.

Spanyolországban 5 ember meghalt, egy pedig eltűnt, miután összeomlott egy gyalogoshíd Santander közelében. A baleset az El Bocal nevű sziklás strandon történt.

Garanciát kaptunk az orosz olaj- és gázszállításokra – a nap hírei

Szakértő: az iráni háború miatt Törökország, Európa „kapuőre” hatalmas migrációs hullámra számít

A Migrációkutató Intézet vezető elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy a török államvezetés egy, a szíriai polgárháború okozta migrációs hullámnál is nagyobbtól tart az iráni háború miatt. Ennek kezelésében egyedül az Európai Unió lehetne partner, de az előző megállapodás is törékenynek bizonyult.
 

Törökországnak három forgatókönyve van az iráni migrációs hullámra

Rendszerváltás Iránban? – Szakértő: a külső támadás „elhalasztja a haragot”, szervezkedni pedig tilos

Pete Hegseth: újabb amerikai bombázók és vadászgépek érkeznek Irán térségébe

Elemző: Donald Trump azért lett dühös, mert a britek lavíroznak, a spanyolok meg már-már cinikusak

A kereskedelem leállítását ígérte Donald Trump – így nézne ki ez a gyakorlatban Spanyolországban

Az iráni háború legfonosabb hírei szerdán – percről percre

Úton van az első mentesítő járat Jordániából Magyarország felé

Szijjártó Péter Moszkvában: Vlagyimir Putyin jóváhagyta két kényszersorozott magyar fogoly elengedését

Szijjártó Péter bejelentette: garanciát kaptunk arra, hogy változatlan áron megvan a Magyarországra szánt orosz kőolaj és földgáz a nemzetközi energiapiaci válság ellenére is. „Az orosz–magyar kapcsolatok stabilak, és pozitív irányba fejlődnek, ideértve az energiapolitikai kérdéseket is, a szénhidrogéneket és zászlóshajó-projektünket, a paksi atomerőművet” – mondta Vlagyimir Putyin.
 

Orbán Viktor részleteket árult el a Vlagyimir Putyinnal folytatott beszélgetéséről

Felmerült egy új dátum a Barátság vezeték újraindítása kapcsán

Súlyos lépést tett a Mol és a Slovnaft a Janaffal szemben

Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
 
Hittek Trumpnak a piacok, erősödéssel zártak a főbb indexek

Emelkedéssel zártak az európai és amerikai tőzsdék szerdán, korrigálva az eladási hullámot, amely az elmúlt napokban söpört végig a piacokon a közel-keleti háború miatt. A befektetők részben az olajárak elszállása, és az ezek által generált inflációs- és növekedési kockázatok miatt aggódnak, miután Irán lezártnak nyilvánította a világgazdasági szempontból kulcsfontosságú Hormuzi-szorost. Donald Trump amerikai elnök szavaira, hogy kész minden eszközzel megvédeni a tengerszakaszon az átmenő forgalmat megállította az olajárak emelkedését, ami lendületet adott a piacoknak. Európa szerdán már jobban nézett ki, mint a hét első két napján, emelkedéssel zártak a vezető indexek. A magyar piac is visszapattant az OTP vezetésével. Erős volt a zárás New Yorkban is.

Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet

A döntés mögött részben egy amerikai bírósági ítélet áll, amely új bizonytalanságot hozott a vámmegállapodás körül.

'We deserve a normal life,' Iranians tell BBC, as Israel begins new 'wave of strikes' across Tehran

Meanwhile, the Pentagon has confirmed that a US submarine sank an Iranian warship in the Indian Ocean.

