Garanciát kaptunk az orosz olaj- és gázszállításokra – a nap hírei

Magyarország garanciát kapott arra, hogy Oroszország a nemzetközi energiaválság ellenére változatlan áron szállítja le a hazánk ellátásához szükséges földgázt és kőolajat – közölte a külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában. Szijjártó Péter az orosz elnökkel folytatott egyeztetése után arról számolt be, hogy Vlagyimir Putyin megerősítette, az ukránok a Török Áramlat gázvezetéket felrobbantására készültek, ami ellehetetlenítené Magyarország földgázellátását.

Oroszország még az újabb szankciók előtt kivonulhat az európai gázpiacról – nyilatkozta az orosz elnök a Rosszija 1 televíziónak. Vlagyimir Putyin azt mondta, az ukránok az Északi Áramlatokat felrobbantották, most a Kék és a Török Áramlat felrobbantására készülnek.

Panaszt nyújtott be a MOL és a Slovnaft az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságánál a JANAF-fal szemben. A két cég azzal vádolja a horvát vállalatot, hogy visszaél a monopolhelyzetével, miután nem hajlandó átengedni Magyarország és Szlovákia felé a nem szankcionált orosz kőolajat.

Folytatódik holnap az áremelkedés a hazai kutakon - írja a holtankoljak.hu. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj ára 8 forinttal emelkedik. A dízel egy héten belül már harmadszor drágult, az átlagára már átlépte a 600 forintot.

Elindult Magyarországra az első mentesítő járat Jordániából, amellyel 83, Izraelben és Jordániában rekedt magyar állampolgár érkezik haza.

A külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be: a tervek szerint csütörtökön és pénteken is hazahoznak Ammanból, majd Sharm-el-Sheikh-ből a lezárt légterű Izraelt szárazföldön elhagyó magyarokat. A Wizz Air jövő vasárnapig nem indít járatokat Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba. Lengyelország repülőgépet küldött Ománba a Közel-Keletről hazaszállítandó állampolgáraiért.

Növeli a rendőrök és katonák közterületi jelenlétét a kormány, miután a közel-keleti helyzet miatt nőtt a terrorfenyegetettség Európában- közölte a miniszterelnök a védelmi tanács újabb ülése után. 75 helyen már felvonult a hadsereg az energetikai létesítmények védelme érdekében az esetleges ukrán szabotázsakciók megakadályozására.

Május 26-ig megtiltotta a drónok repülését a Légiközlekedési Hatóság négy, energetikai létesítmény közelében lévő területen. Pakson az atomerőműnél, Százhalombattán és az ottani MOL-olajfinomító környékén, valamint a MAVIR transzformátorállomásánál Albertirsa és Dánszentmiklós felett lépett életbe a korlátozás.

Irak megkezdte legnagyobb olajmezőinek fokozatos leállítását, miután a Hormuzi-szoros lezárása miatt gyakorlatilag megszűntek az exportlehetőségek a térségben. A Bloomberg arról ír, hogy az iráni háború, ami az egész közel-keleti olajtermelést fenyegeti, már most felhajtotta a világpiaci árakat.

Iránban a túl nagy részvételi szándék miatt elhalasztották az izraeli légitámadásban megölt Ali Hamenei ajatollah legfelső vallási és politikai vezető mára tervezett szertartásos temetését. A tervek szerint a vallási vezetőt szülővárosában, Meshedben helyezik végső nyugalomra.

Több mint 471 ezer, magyarországi lakhellyel nem rendelkező külhoni magyar állampolgár regisztrált eddig a levélszavazói névjegyzékbe. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda a kolozsvári főkonzulátusán tartott sajtótájékoztatón elmondta: a levélszavazáshoz március 18-ig lehet regisztrálni mindazoknak, akik az állampolgárság megszerzése óta nem tették meg.

A választásokat tisztességesen kell lebonyolítani, az eredményeket pedig tudomásul kell venni - jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor az ATV Mérleg című műsorában szamárságnak nevezte azt a gondolatot, hogy a választásokat valamiért ne tartanák meg április 12-én. Hozzátette: Magyarországon a választási szervek megfelelően ellenőrzik a folyamatot, így aztán nem könnyű ügyesen választást csalni, és aki ezzel megpróbálkozik azt utol fogják érni.

110 fős listát állított a Demokratikus Koalíció, amely tegnapra gyűjtötte össze a listaállításhoz szükséges ajánlásokat. A DK listáját Dobrev Klára, a párt miniszterelnök-jelöltje vezeti. A 2. helyen Molnár Csaba, a párt ügyvezető alelnöke és EP-képviselője áll, őt Kálmán Olga, Rónai Sándor és Varjú László követi.

Online vélemény-nyilvánító szavazást indít az önkormányzatiság jövőjéről a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Az anonim voksolás március 31 -én zárul. A szavazás eredményére szeretnének támaszkodni a következő kormánnyal való tárgyaláson.

Felfüggesztette a Karácsony Gergely elleni büntetőeljárást és az Alkotmánybírósághoz fordult a Pesti Központi Kerületi Bíróság – írja a HVG. A főpolgármester ellen egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése miatt emelt vádat az ügyészség, mert amiért önkormányzati rendezvényként meghirdette a nyári Pride felvonulást.

Közös kábítószer-ellenes műveletet indított Ecuadorban az Egyesült Államok és a dél-amerikai ország hadereje – közölte az amerikai déli parancsnokság. Ecuador a Kolumbiából, Bolíviából és Peruból származó kokain egyik fő tranzitországa, az amerikai és európai piac felé vezető útvonalon.

Spanyolországban 5 ember meghalt, egy pedig eltűnt, miután összeomlott egy gyalogoshíd Santander közelében. A baleset az El Bocal nevű sziklás strandon történt.