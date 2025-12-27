ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.03
usd:
329.53
bux:
0
2025. december 27. szombat János
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Ezer eurós jutalom egy fóka nyugalmáért

Infostart

Az olasz tengerparton próbálják megóvni a kíváncsiskodóktól.

Egy ritka földközi-tengeri barátfóka okoz zavart az Adriai-tenger partján fekvő, közép-olaszországi Numanában, mivel a strandon alszik, felkeltve a kíváncsi járókelők kéretlen figyelmét.

A közösségi hálón 1000 eurós (391 ezer forint) jutalmat ajánlottak fel, ha egy állampolgári kezdeményezés keretében megfigyelik a pihenőhelyét és biztosítják, hogy békén hagyják az állatot.

"Sajnos, még mindig nem tudunk úgy viselkedni, ahogyan kellene" – panaszolta Emanuele Coppola fókaszakértő és természetvédő a Facebookon csütörtökön.

A fóka egy szálloda közelében aludt, amikor valaki megjelent egy mobiltelefonnal, "hogy készítsen róla egy felesleges felvételt" - jegyezte meg Coppola. A fóka felébredt és visszamenekült a tengerbe Ancona irányába.

A természetvédő most azt reméli, hogy más Facebook-felhasználók is felajánlanak 1000 eurót a fóka nyugalmának 24 órás biztosításáért, ami lehetővé teszi, hogy az állat visszatérjen a tengerpartra és tudományos célokból dokumentációt tudjanak készíteni róla.

Földközi-tengeri barátfókát (Monachus Monachus) lehet alkalmanként látni az olasz tengerpartokon. A Természetvédelmi Világalap (WWF) szerint a faj kihalóban van.

A vadászat, a tengerek szennyezettsége és az élőhelyek elvesztése miatt mindössze néhány száz egyedre zsugorodott össze a populáció. A legtöbb földközi-tengeri barátfóka a görög és török partoknál él.

Kezdőlap    Külföld    Ezer eurós jutalom egy fóka nyugalmáért

olaszország

tengerpart

fóka

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Háború, halál, béke – Ilyen volt a világ 2025-ben

Háború, halál, béke – Ilyen volt a világ 2025-ben

2025-ben egy hosszú ideje óta tartó háborút sikerült befagyasztani, egy másik azonban – a béketervek ellenére – még a fegyverszünetig sem jutott. Körképünkben nem csak a világpolitikát meghatározó fegyveres konfliktusokat, de az év más fontos nemzetközi történéseit is áttekintjük.
 

Donald Trumpnak „jól fog menni” az ukrán és az orosz elnökkel is

Durván elszállt az orosz hadiipar a háború kezdete óta

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Túlélte az első vihart az örökös válságország

Túlélte az első vihart az örökös válságország

Argentína 2025-ben átfogó gazdaságpolitikai irányváltást hajtott végre: Javier Milei elnök a korábbi államközpontú modellről egy piacalapú rendszerre helyezte át a gazdaság intézményeit. Az intézkedésekkel az elnök a fiskális fegyelem megteremtését, a tartósan magas infláció letörését és a tőke- és árfolyamkorlátok fokozatos feloldását célozta. Ahogy egy ilyen mértékű reform esetén az várható volt, az évet nagy sikerek és kudarcok váltakozása jellemezte, a viszonylagos stabilitást pedig csak az Egyesült Államok politikai és pénzügyi támogatása és Milei október végi választási győzelme hozta el.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Jó vagy történelemből? Mit tudsz a világ hajdani legnagyobb államáról, a Szovjetunióról?

Kvíz: Jó vagy történelemből? Mit tudsz a világ hajdani legnagyobb államáról, a Szovjetunióról?

Otthonosan mozogsz a 20. század történelmében, jól ismered a szocializmus feszült évtizedeit? Ha eleget tudsz a Szovjetunióról, töltsd ki a Pénzcentrum mai történelmi kvízét!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky says Kyiv strikes show Putin’s ‘true attitude’ ahead of peace talks with Trump in Florida

Zelensky says Kyiv strikes show Putin’s ‘true attitude’ ahead of peace talks with Trump in Florida

Thousands are without power and heating in the Ukrainian capital following a heavy Russian bombardment.

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 27. 13:55
Rezsicsökkentést követel Berlintől egy német tartományi miniszterelnök
2025. december 27. 09:53
Háború, halál, béke – ilyen volt a világ 2025-ben
×
×
×
×