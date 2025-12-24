Hamis útlevél, érdekes időszakban keletkezett dokumentumok – újabb hullám az Epstein-ügyben

Az amerikai igazságügyi minisztérium újabb több tízezer Epstein-dokumentumot hozott nyilvánosságra kedden a törvényi kötelezettségének eleget téve.

A mintegy 30 ezer iratban olvasható a Jeffrey Epsteinhez kapcsolt szexuális bűncselekmények több áldozatának neve, illetve részletek az elkövetett cselekedetekről.

Az újabb dokumentumokban az is szerepel, hogy Donald Trump jelenlegi amerikai elnök az 1990-es évek közepén több alkalommal utazott Jeffrey Epstein magánrepülőgépén. A megjelent utaslisták szerint Donald Trump esetenként feleségével és gyermekeivel volt utasa a járműnek, más esetben csak Jeffrey Epstein társaságában, és volt olyan is, amikor egy 20 éves meg nem nevezett személy is a repülőgépen tartózkodott. A repülő utasai között legkevesebb négy alkalommal szerepel Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein egykori barátnője és bűntársa, aki jelenleg börtönbüntetését tölti.

Az igazságügyi minisztérium a dokumentumok közzétételével egyidőben közölte, hogy azok helyenként „igaztalan” és „szenzációvadász” állításokat tartalmaznak Donald Trump elnökre vonatkozóan, hozzátéve, hogy ezek az állítások közvetlenül a 2020-as elnökválasztást megelőzően kerültek az Epstein-ügy aktáiba. A minisztérium rámutatott, hogy a dokumentumokat az áldozatok védelmének figyelembe vétele mellett bocsátották ki, ami azt jelenti, hogy egyes részletek továbbra is olvashatatlanok.

A kedden megjelent több tízezer dokumentum között látható egy Jeffrey Epstein arcképével kiállított hamis útlevél fotója az 1980-as évekből, ezen osztrák állampolgárként, Marius Robert Fortelni néven szerepel szaúd-arábiai lakóhellyel.

A Trump-adminisztrációt egy novemberben elfogadott törvény kötelezi arra, hogy nyilvánossá tegye az Epstein-ügy iratainak többségét. December 19-én több százezer oldalnyi irat jelent meg, majd az ezt követő hétvégén továbbiakkal bővült az olvasható dokumentumok sora.