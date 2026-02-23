Kisgyereket talált arcon az elrepült buzogány egy győri lovagi tornán – fotók

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki – a vád szerint – 2025-ben a Győrben tartott Szent László napi rendezvényen úgy használta a buzogányt, hogy közben a buzogány feje lerepült a nyélről és eltalálta a kiskorú sértett arcát – írja közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.

A vád szerint a férfi 2025. június 28-án a délutáni órákban a Győrben rendezett Szent László napi eseményen lovagi torna bemutatót tartott. Ennek keretében a vádlott egy gerezdes buzogányt mutatott a közönségnek úgy, hogy a rendezvény előtt elmulasztotta ellenőrizni a fegyver állapotát. A bemutató közben a buzogány feje lerepült a nyélről, majd eltalálta a kiskorú sértett arcát. A fiúnak az ütéstől könnyebb sérülése keletkezett.

Az ügyészség a férfit foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolta meg és indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság pénzbüntetésre ítélje.