2026. február 23. hétfő
Hagyományőrző lovagok vívnak egy rendezvényen.
Kisgyereket talált arcon az elrepült buzogány egy győri lovagi tornán – fotók

A győri Szent László-napi rendezvényen egy haditorna-bemutatón repült le a buzogány feje, mert nem volt megfelelően rögzítve. Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indított eljárást az ügyészség.

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki – a vád szerint – 2025-ben a Győrben tartott Szent László napi rendezvényen úgy használta a buzogányt, hogy közben a buzogány feje lerepült a nyélről és eltalálta a kiskorú sértett arcát – írja közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.

A vád szerint a férfi 2025. június 28-án a délutáni órákban a Győrben rendezett Szent László napi eseményen lovagi torna bemutatót tartott. Ennek keretében a vádlott egy gerezdes buzogányt mutatott a közönségnek úgy, hogy a rendezvény előtt elmulasztotta ellenőrizni a fegyver állapotát. A bemutató közben a buzogány feje lerepült a nyélről, majd eltalálta a kiskorú sértett arcát. A fiúnak az ütéstől könnyebb sérülése keletkezett.

Az ügyészség a férfit foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolta meg és indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság pénzbüntetésre ítélje.

24 ÓRA
Brüsszel összejátszik Kijevvel Magyarország és Szlovákia energiaellátásának veszélyeztetésében, és Kaja Kallas ebben a helyzetben nem a két tagállam mellé áll, hanem magyar és szlovák katonák Ukrajnába küldését szorgalmazza – közölte Szijjártó Péter Brüsszelben.
 

A Lamborghini vezérigazgatója megerősítette, hogy a márka nem készíti el a 2028-ra tervezett, tisztán elektromos Lanzador modellt. Helyette a vállalat 2030-ig kizárólag a konnektoros (plug-in) hibrid technológiára összpontosít a kínálatában - írta a The Times.

A grönlandi jégtakaró, Nyugat-Antarktisz jege, valamint az állandóan fagyos talaj olvadása a legvalószínűbb billenőpont.

Violence has erupted across Mexico since a powerful drug cartel boss died after being captured by special forces.

×