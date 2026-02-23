Megdőlt a hétvégén a Premier League egyik legértékesebb rekordja

Milner 2002. november 10-én mutatkozott be a Premier League-ben, csereként a Leeds United 4–3-as győzelmét hozó mérkőzésen a West Ham United ellen. Akkor, 16 évesen és 309 naposan minden idők második legfiatalabb játékosa lett a Premier League-ben.

Másfél hónappal később, karácsony másnapján, 16 éves és 356 napos korában a Premier League történetének legfiatalabb gólszerzője lett, megdöntve Wayne Rooney két hónappal korábban az Everton színeiben felállított rekordját. Ezt a csúcsot 2005 áprilisáig őrizte meg, amikor egy másik Everton-játékos, James Vaughan is megelőzte.

Milner, aki rekordja emlékére különleges cipőt viselt szombaton, az első 48 élvonalbeli mérkőzését a Leeds United színeiben játszotta. Utána a Newcastle Unitedben 94 Premier League-mérkőzésen lépett pályára, majd éppen 100-at játszott az Aston Villában, 147-et a Manchester Cityben, amellyel két bajnoki címet nyert. Következett a Liverpool, 230 PL-meccsel és egy újabb bajnoki címmel. 2023 nyarán csatlakozott jelenlegi klubjához, a Brightonhoz. Az angol válogatottban 61 találkozón szerepelt.

Amikor arról kérdezték, hogy meddig játszik még, így válaszolt: „Ki tudja? A futballban gyorsan változnak a dolgok. Amikor az ember idősebb lesz, a dolgok gyorsan változhatnak. A múlt szezonban elszenvedett sérülésem miatt hat hónapig nem tudtam felemelni a lábamat. Tovább fogom nyomni, meglátjuk, hová visz ez minket.”

New Premier League record appearance maker James Milner made his debut for Leeds way back in 2002 ? pic.twitter.com/gHJIIk2r2D — Premier League (@premierleague) February 21, 2026

James Milner mindössze az ötödik mezőnyjátékos, aki a 40. születésnapja után pályára lépett a Premier League-ben. Gordon Strachan volt az első 1997-ben, őt követte Teddy Sheringham, Kevin Phillips és Ryan Giggs. Az öt játékos közül Sheringham lépett pályára a legtöbb Premier League-mérkőzésen 40 év felett, 24-en.

Továbbra is Teddy Sheringham legidősebb mezőnyjátékos a Premier League történetében, utolsó élvonalbeli mérkőzését a West Ham United színeiben, a Manchester City ellen játszotta 2006 decemberében, 40 éves és 272 napos korában. Milner 2026. január 4-én töltötte be a 40. életévét, azaz a mostani idényben nem tudja megdönteni Sheringham rekordját.

James Milner jelenlegi szerződése idén nyáron lejár a Brightonnál, de ne lepődjünk meg, ha azt olvassuk, hogy folytatja a nyár után is. Akár a Brightonban, akár máshol.