2026. február 23. hétfő Alfréd
Az amerikai Serena Williams honfitársa, Alison Riske ellen játszik a wimbledoni teniszbajnokság női egyesének negyeddöntőjében 2019. július 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Nic Bothma

Serena Williams örök, bombahír van készülőben

Infostart / MTI

Korábbi edzője, Rick Macci az NBC Today Show című műsorában beszélt arról, hogy egykori tanítványa folyamatosan edzésben van, férfi teniszezők ellen gyakorol.

Korábbi edzője szerint szinte biztos, hogy visszatér minden idők egyik legjobb női teniszezője, Serena Williams.

A 44 éves amerikai klasszis vasárnap óta hivatalosan is „aktív” játékosnak tekinthető, mivel korábban újra felkerült a sportág tisztaságát felügyelő szervezet (ITIA) listájára.

Korábbi edzője, Rick Macci az NBC Today Show című műsorában beszélt arról, hogy egykori tanítványa folyamatosan edzésben van, férfi teniszezők ellen gyakorol, és jóbarátjával, Alycia Parksszal is játszott a közelmúltban.

„Mindent belead, márpedig ha nem hinné el, hogy a legjobbakkal is felveheti a versenyt és meccseket nyerhet, akkor nem tenne így” – fogalmazott a szakember, aki a '90-es évek elején dolgozott együtt a Williams nővérekkel.

A világelsőséget pályafutása során összesen 319 hétig birtokoló, 23-soros Grand Slam-győztes Serena Williams továbbra sem nyilatkozott még a terveiről. A sportág egyik legnagyobb alakja 2017-ben nyerte utolsó Grand Slam-címét, a 2022-es US Open óta pedig nem versenyzett.

×