ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.89
usd:
321.99
bux:
126876.46
2026. február 23. hétfő Alfréd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Max Verstappen, a Red Bull holland címvédője vezeti a mezőnyt Lando Norris, a McLaren brit versenyzője előtt a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Abu-dzabi Nagydíjának rajtja utáni első kanyarba az abu-dzabi Yas Marina versenypályán 2025. december 7-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ali Haider

Szakíró: óriási káosz lehet a rajtoknál a Forma–1 új érájában

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Az új motorszabályok miatt a szezon elején a megszokottakhoz képest akár nagyobb arányban is hibázhatnak a versenyzők, ami rizikós helyzeteket szülhet egy-egy rajtprocedúránál – mondta az InfoRádióban Vámosi Péter. A motorsportol.hu főszerkesztője arra is kitért, miért éppen a Ferrari profitálhat sokat ebből.

A szabályváltozások miatt a 2026-os évtől akár komoly veszélyek is lehetnek a rajtoknál a Forma–1-es vb-sorozatban. Az okokról és az eddigi tesztek tapasztalatairól a motorsportol.hu főszerkesztője beszélt az InfoRádióban. Vámosi Péter szerint alapvetően az okozza a gondot, hogy az új motorszabályok bevezetésével az erőforrások összteljesítményének 50 százalékban belső égésű motorból, 50 százalékban pedig elektromos hajtásból kell származnia. A szabályalkotók eredetileg úgy kalkuláltak, hogy a versenyzőknek a rajtnál körülbelül 10 másodpercig kell pörgetniük a turbót ahhoz, hogy teljes mértékben feltöltődjön a rendszer, és a rajtjelzés megadására maximális sebességgel tudjanak elrajtolni.

A szakíró úgy fogalmazott, ez azért igazságtalan, mert a rajtrácson hátul elhelyezkedők jelentős hátrányba kerülhetnek az élen levőkkel szemben. Az időmérő eredményei alapján ugyanis

a pole pozíciót megszerző pilóta sokkal hamarabb elkezdheti a felpörgetést, mint a rajtrácsra 22.-ként megérkező versenyző.

Vámosi Péter szerint nem valószínű, hogy „elegánsan megvárják”, amíg az utolsó is beáll a maga rajtkockájába, és beizzítja a motort, hanem jóval előbb elrajtoltatják a mezőnyt.

Természetesen voltak már gyakorlások, és Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője is jelezte aggodalmait a rajtokkal kapcsolatban, mivel szerinte sem annyira egyszerű ez a művelet. A motorsportol.hu főszerkesztője elmondta: az egyik ilyen gyakorlásnál az Alpine-nal versenyző Franco Colapinto valamit félrenyomhatott, és még viszonylag alacsony sebességnél is majdnem a szalagkorlátnak ütközött. Úgy véli, még maguknak a versenyzőknek is „szokniuk kell az új procedúrát”. Ha bárki valamit elront, nem figyel vagy nem tölt fel teljesen a rendszer, akkor Oscar Piastri szerint hasonló rajtok válhatnak általánossá az elitkategóriában is, mint amilyenek a Forma–2-ben fordulnak elő elég sokszor. Utóbbi sorozatban ugyanis gyakori jelenség, hogy

hiába indulhat egy-egy pilóta nagyon jó pozícióból, a rajtnál akár öt-hét helyet is visszaeshet, amivel a verseny legelején szembesülni több mint nyomasztó érzés lehet.

A Forma–1 háza táján sokan „oltári nagy káoszra számítanak”, mert attól tartanak, hogy állandósulni fog a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság. Optimális forgatókönyv szerint egy adott versenyző a rajtnál leköveti az előle rajtolót, és azonnal a nyomába ered, de ha beüt a krach, félrenyom valamit a pilóta vagy történik valamilyen technikai malőr, akkor a mögötte lévő bármikor beleszállhat hátulról. Vámosi Péter szerint elég nagy most a fejetlenség, és

sokan attól tartanak, hogy gyakorivá válnak a rajtoknál a balesetveszélyes szituációk.

Azt gondolja, hogy az F1-es pilóták még az előző rendszerben, az elmúlt négy-öt évben hozzászoktak a körülményekhez, és „viszonylag nagy üzembiztonsággal tudtak elrajtolni”. Most azonban annyi új elem került be nagyon hirtelen a gépezetbe, hogy még az olyan rutinos versenyzők is csak kapkodják a fejüket, mint Fernando Alonso, Lewis Hamilton vagy Max Verstappen. Emiatt a szakíró nem tartja kizártnak, hogy a 2026-os szezon elején a megszokottakhoz képest nagyobb arányban hibáznak a versenyzők, ami rizikós helyzeteket is szülhet egy-egy rajtprocedúránál. Ezzel kapcsolatban ezen a héten is egyeztetnek majd az illetékesek, és várhatóan éppen az lesz majd a fő téma, hogy miként kaphatnának valamilyen kompenzációt azok, akik a mezőny hátsó feléből rajtolnak.

Végre valami kezdvezhet a Ferrarinak

Az említett gyakorlásokon nagyon figyelték egymást a pilóták, és George Russell, a Mercedes versenyzője azt emelte ki az egyik nyilatkozatában, hogy a Ferrari lehet a nagy nyertese ennek a mostani helyzetnek. George Russell konkrétan azt mondta, hogy a tesztek alapján a Ferrari magasabb sebességi fokozatot tud használni, mint mások. Ez a brit pilóta szerint arra utalhat, hogy

kisebb a turbójuk, mint más gyártóknak, és emiatt talán valamivel könnyebb helyzetben is lehetnek a rajtjaikkal a maranellóiak.

Bár a kisebb turbó a rajtoknál a jelenlegi helyzetben valóban előnyt jelenthet, más helyzetekben, az erre érzékenyebb pályákon hátrányt is. A feltételezések szerint a Ferrari tudatosan választotta ezt az irányt, és ezért sem akar változást a rajtoknál. Mivel az első tapasztalatok alapján előzni idén nem lesz egyszerű, a versenyek első pillanatai ezúttal is meghatározóak lehetnek a versenyek alakulása szempontjából.

Vámosi Péter szerint az a nagy kérdés, hogy a mezőny elejére tudnak-e kerülni a Ferrari versenyzői, illetve hibázik-e bárki előttük a rajtoknál, mert az más ívekre kényszerítheti őket. „Lehet, hogy lesz majd valamilyen közmegegyezés, mert valamiféle jelzésre szükség van az utolsó versenyzőtől is, hogy ő mindent megtett azért, hogy el tudjon indulni” – tette hozzá a szakíró.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Szakíró: óriási káosz lehet a rajtoknál a Forma–1 új érájában

forma-1

veszély

ferrari

rajt

pole pozíció

motor

szabályváltozás

vámosi péter

turbó

rajtrács

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakíró: óriási káosz lehet a rajtoknál a Forma–1 új érájában

Szakíró: óriási káosz lehet a rajtoknál a Forma–1 új érájában
Az új motorszabályok miatt a szezon elején a megszokottakhoz képest akár nagyobb arányban is hibázhatnak a versenyzők, ami rizikós helyzeteket szülhet egy-egy rajtprocedúránál – mondta az InfoRádióban Vámosi Péter. A motorsportol.hu főszerkesztője arra is kitért, miért éppen a Ferrari profitálhat sokat ebből.
Orbán Viktor: ez felülírja a kampányt

Orbán Viktor: ez felülírja a kampányt

„Orosz olaj és gáz nélkül a benzin ára 1000 forint lenne, a háztartások rezsiköltségei pedig három-négyszeresére emelkednének. Ezzel zsarolnak az ukránok, és ehhez asszisztál a Tisza. Csak a Fidesz a biztos választás!” – fogalmazott kormányfő hétfő reggel.
 

Indul a parlament pár hetes tavaszi ülésszaka – Orbán Viktor kezdi

Akik nem gyűjthetnek tovább ajánlásokat

Nem indul újra Csepel regnáló parlamenti képviselője

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn

Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn

Ukrajna vasárnap drónok százaival támadta Oroszországot, ezért átmenetileg korlátozták a légi forgalmat Moszkva négy repülőterén. Ez azt követte, hogy Oroszország csaknem 300 drónnal és ötven rakétával mért tömeges csapássorozatot Ukrajnára vasárnapra virradóan, egy ember meghalt a kijevi régióban. Közben Lvivben (Lembergben) robbanások következtében meghalt egy 23 éves rendőrnő, 25-en pedig megsérültek. A nyugat-ukrajnai nagyváros polgármestere és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint orosz terrorcselekmény történt. Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja elárulta: az ukrajnai háború lezárása a "vezetők szintjén" ütközik nehézségekbe, de heteken belül újabb tárgyalási forduló várható, ami akár orosz-ukrán csúcstalálkozóhoz is vezethet. Ezen Trump csak akkor venne részt, ha úgy érzi, képes azt "kiteljesíteni", és a "legjobb eredményt" elérni. Orosz sajtóhírek szerint most csütörtökön folytatódhat a tárgyalás. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbb fejleményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő: még kilencnyilast is dobott a holland dartsos, mégis kikapott a döntőben + videó

Elképesztő: még kilencnyilast is dobott a holland dartsos, mégis kikapott a döntőben + videó

Luke Littler nyerte a Poland Darts Open döntőjét, miután 8-4-re legyőzte Gian van Veent, hiába dobott a holland játékos kilencnyilast is a mérkőzés során.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Ukraine's president sat down with the BBC's Jeremy Bowen in Kyiv days before the four-year anniversary of the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 23. 08:33
Van élet a téli olimpia után, például jön egy örökrangadó – sport a tévében
2026. február 22. 21:57
Vége a téli olimpiának – fotók
×
×