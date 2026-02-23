Szakíró: óriási káosz lehet a rajtoknál a Forma–1 új érájában

A szabályváltozások miatt a 2026-os évtől akár komoly veszélyek is lehetnek a rajtoknál a Forma–1-es vb-sorozatban. Az okokról és az eddigi tesztek tapasztalatairól a motorsportol.hu főszerkesztője beszélt az InfoRádióban. Vámosi Péter szerint alapvetően az okozza a gondot, hogy az új motorszabályok bevezetésével az erőforrások összteljesítményének 50 százalékban belső égésű motorból, 50 százalékban pedig elektromos hajtásból kell származnia. A szabályalkotók eredetileg úgy kalkuláltak, hogy a versenyzőknek a rajtnál körülbelül 10 másodpercig kell pörgetniük a turbót ahhoz, hogy teljes mértékben feltöltődjön a rendszer, és a rajtjelzés megadására maximális sebességgel tudjanak elrajtolni.

A szakíró úgy fogalmazott, ez azért igazságtalan, mert a rajtrácson hátul elhelyezkedők jelentős hátrányba kerülhetnek az élen levőkkel szemben. Az időmérő eredményei alapján ugyanis

a pole pozíciót megszerző pilóta sokkal hamarabb elkezdheti a felpörgetést, mint a rajtrácsra 22.-ként megérkező versenyző.

Vámosi Péter szerint nem valószínű, hogy „elegánsan megvárják”, amíg az utolsó is beáll a maga rajtkockájába, és beizzítja a motort, hanem jóval előbb elrajtoltatják a mezőnyt.

Természetesen voltak már gyakorlások, és Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője is jelezte aggodalmait a rajtokkal kapcsolatban, mivel szerinte sem annyira egyszerű ez a művelet. A motorsportol.hu főszerkesztője elmondta: az egyik ilyen gyakorlásnál az Alpine-nal versenyző Franco Colapinto valamit félrenyomhatott, és még viszonylag alacsony sebességnél is majdnem a szalagkorlátnak ütközött. Úgy véli, még maguknak a versenyzőknek is „szokniuk kell az új procedúrát”. Ha bárki valamit elront, nem figyel vagy nem tölt fel teljesen a rendszer, akkor Oscar Piastri szerint hasonló rajtok válhatnak általánossá az elitkategóriában is, mint amilyenek a Forma–2-ben fordulnak elő elég sokszor. Utóbbi sorozatban ugyanis gyakori jelenség, hogy

hiába indulhat egy-egy pilóta nagyon jó pozícióból, a rajtnál akár öt-hét helyet is visszaeshet, amivel a verseny legelején szembesülni több mint nyomasztó érzés lehet.

A Forma–1 háza táján sokan „oltári nagy káoszra számítanak”, mert attól tartanak, hogy állandósulni fog a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság. Optimális forgatókönyv szerint egy adott versenyző a rajtnál leköveti az előle rajtolót, és azonnal a nyomába ered, de ha beüt a krach, félrenyom valamit a pilóta vagy történik valamilyen technikai malőr, akkor a mögötte lévő bármikor beleszállhat hátulról. Vámosi Péter szerint elég nagy most a fejetlenség, és

sokan attól tartanak, hogy gyakorivá válnak a rajtoknál a balesetveszélyes szituációk.

Azt gondolja, hogy az F1-es pilóták még az előző rendszerben, az elmúlt négy-öt évben hozzászoktak a körülményekhez, és „viszonylag nagy üzembiztonsággal tudtak elrajtolni”. Most azonban annyi új elem került be nagyon hirtelen a gépezetbe, hogy még az olyan rutinos versenyzők is csak kapkodják a fejüket, mint Fernando Alonso, Lewis Hamilton vagy Max Verstappen. Emiatt a szakíró nem tartja kizártnak, hogy a 2026-os szezon elején a megszokottakhoz képest nagyobb arányban hibáznak a versenyzők, ami rizikós helyzeteket is szülhet egy-egy rajtprocedúránál. Ezzel kapcsolatban ezen a héten is egyeztetnek majd az illetékesek, és várhatóan éppen az lesz majd a fő téma, hogy miként kaphatnának valamilyen kompenzációt azok, akik a mezőny hátsó feléből rajtolnak.

Végre valami kezdvezhet a Ferrarinak

Az említett gyakorlásokon nagyon figyelték egymást a pilóták, és George Russell, a Mercedes versenyzője azt emelte ki az egyik nyilatkozatában, hogy a Ferrari lehet a nagy nyertese ennek a mostani helyzetnek. George Russell konkrétan azt mondta, hogy a tesztek alapján a Ferrari magasabb sebességi fokozatot tud használni, mint mások. Ez a brit pilóta szerint arra utalhat, hogy

kisebb a turbójuk, mint más gyártóknak, és emiatt talán valamivel könnyebb helyzetben is lehetnek a rajtjaikkal a maranellóiak.

Bár a kisebb turbó a rajtoknál a jelenlegi helyzetben valóban előnyt jelenthet, más helyzetekben, az erre érzékenyebb pályákon hátrányt is. A feltételezések szerint a Ferrari tudatosan választotta ezt az irányt, és ezért sem akar változást a rajtoknál. Mivel az első tapasztalatok alapján előzni idén nem lesz egyszerű, a versenyek első pillanatai ezúttal is meghatározóak lehetnek a versenyek alakulása szempontjából.

Vámosi Péter szerint az a nagy kérdés, hogy a mezőny elejére tudnak-e kerülni a Ferrari versenyzői, illetve hibázik-e bárki előttük a rajtoknál, mert az más ívekre kényszerítheti őket. „Lehet, hogy lesz majd valamilyen közmegegyezés, mert valamiféle jelzésre szükség van az utolsó versenyzőtől is, hogy ő mindent megtett azért, hogy el tudjon indulni” – tette hozzá a szakíró.