Dmitrij Medvegyev volt kormányfő, az orosz biztonsági tanács és a kormányzó Egységes Oroszország párt elnöke érkezik egy moszkvai szavazóhelyiséghez 2020. június 25-én. Ezen a napon megkezdődött Oroszországban az országos szavazás az orosz alkotmány módosításáról, amely elfogadása után a hivatalban lévő elnök esetében eltörli az újraválaszthatósága eddigi korlátozását, valamint konkrét állami szociális kötelezettségvállalási elemeket vezet be, és módosít a hatalmi ágak kölcsönös viszonyán is. A választási és az egészségügyi hatóságok úgy döntöttek, hogy a torlódás és a koronavírus fertőzésveszélyének csökkentése érdekében a voksolást hét napra húzzák szét, a járványügyi előírások szigorú betartása mellett.
A Kreml szerint a területi kulcskérdésekre nem kaptak választ Ukrajnától

ELŐZMÉNYEK

Az orosz fél ismertette álláspontját minden kulcsfontosságú kérdésben az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalásokon, beleértve a területi kérdést és a leszerelés paramétereit is, de ezekre még nem kapott választ – jelentette ki Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke, amikor hétfőn egy drónalakulat katonáival találkozott.

„Megállapodtunk, hogy nem hozzuk nyilvánosságra a jelenlegi tárgyalások eredményeit. De azt elmondhatom, hogy az orosz fél előterjesztette álláspontunkat – amelyet a legfőbb főparancsnok (Vlagyimir Putyin elnök) fogalmazott meg és többször is hangoztatott –, beleértve a leglényegesebb kérdéseket a területekkel, ezen állam demilitarizálásának paramétereivel és egy sor egyéb kérdéssel kapcsolatban. A másik fél ezt tudomásul vette, de még nem kaptunk választ” – mondta a volt elnök és kormányfő a hvg.hu összefoglalója szerint.

A múlt héten kedden és szerdán tárgyalt a tűzszünetről Genfben az ukrán–orosz–amerikai küldöttség. Volodimir Zelenszkij azt mondta utána, hogy

katonai kérdésekben, nevezetesen a tűzszünet ellenőrzésében előrelépés történt, míg a politikai kérdésekben azaz a területek, a zaporizzsjai atomerőmű és más érzékeny ügyek esetében a felek álláspontjai továbbra is eltérnek.

Hétfőn a BBC-nek azt ukrán elnök azt mondta, hogy nem hajlandó belemenni a tűzszünetbe, ha annak az az ára, hogy olyan területeket is fel kellene adniuk, amelyeket az oroszok több tízezer katonájuk feláldozásával sem tudtak megszállni. Szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök feltételeibe már csak azért sem mehet bele, mert az meggyengítené az ukrán hadsereg helyzetét, ugyanakkor magára hagyna több százezer embert, akik a Donyec-medence még szabad részén élnek. A tűzszüneti tárgyalások újabb fordulója várhatóan a hétvégén lesz, az ukrán elnök kabinetvezetője, Kirill Budanov a TASS szerint ezt mondta a Novosti LIVE-nak. Budanov úgy fogalmazott, „lassan, de haladunk. Csak a végeredményt fogják látni”.

