ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.91
usd:
321.99
bux:
127039.47
2026. február 23. hétfő Alfréd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Okostelefon egy női kézben.
Nyitókép: Getty Images/Nastasic

Fontos változás: új segélyhívó szám Magyarországon

Infostart / MTI

Magyarország csatlakozott az európai áldozatsegítő segélyhívó számhoz, amely a 116-006 tárcsázásával érhető el – jelentették be hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter arról beszélt, hogy a büntetőjog történetileg nem áldozatcentrikus, feladata sokkal inkább az, hogy elfogja az elkövetőt.

A kormány azonban felismerte, hogy ez kevés, és elindította az áldozatsegítő rendszert, hogy se a bűn ne maradjon büntetlenül, se az áldozat ne maradjon segítség nélkül – emelte ki a miniszter.

Habár az elmúlt években egyre csökken a bűncselekmények száma, mégis egyre többen fordulnak az áldozatsegítő központokhoz: 2024-ben körülbelül 35 ezer ember kért segítséget, tavaly már 45 ezren – számolt be róla Tuzson Bence.

Hozzátette, ez azt mutatja, hogy a rendszer jól működik és az emberek bíznak benne.

A miniszter kitért az online csalások kérdésére is, amelyeket – mint mondta – különösen nehéz felderíteni, mivel ezeket sokszor külföldről követik el, a hatékony fellépés érdekében pedig minden perc számít.

Ezért a kormány egy komplex jogszabálycsomagot dolgozott ki, amelynek köszönhetően már 3,8 milliárd forintot sikerült visszaszerezni a csalóktól – ismertette Tuzson Bence, megjegyezve, hogy ez Európában is egyedülálló eredmény.

Király Nóra, az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos elmondta, hogy tíz éve működik az áldozatsegítő vonal a 06-80-225-225-ös vonalon,

mostantól azonban a 116-006-os számon is kérhető segítség, ha valaki bűncselekmény áldozata lesz.

Az áldozatsegítő központok rendszerét tíz éve építi a kormány, hamarosan pedig átadják az utolsó vármegyei központot is, amellyel teljes lesz a lefedettség az országban – közölte a miniszteri biztos.

Doszpoly Orsolya, az áldozatsegítő vonal szakmai vezetője elmondta, hogy a segélyhívón keresztül az elmúlt tizenöt évben több mint 150 ezer embernek tudtak segítséget nyújtani.

Bűncselekmény áldozatának lenni nem pusztán egy jogi helyzet vagy statisztika, sokszor az ember világba vetett hite rendül meg, megkérdőjeleződik számára az igazságosság és az önmagába vetett a hit, de az áldozatsegítő vonal ebben a bizonytalanságban egy biztos pontot jelenthet – fogalmazott a szakember.

Kezdőlap    Belföld    Fontos változás: új segélyhívó szám Magyarországon

tuzson bence

segélyhívó

áldozatsegítés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakíró: óriási káosz lehet a rajtoknál a Forma–1 új érájában

Szakíró: óriási káosz lehet a rajtoknál a Forma–1 új érájában
Az új motorszabályok miatt a szezon elején a megszokottakhoz képest akár nagyobb arányban is hibázhatnak a versenyzők, ami rizikós helyzeteket szülhet egy-egy rajtprocedúránál – mondta az InfoRádióban Vámosi Péter. A motorsportol.hu főszerkesztője arra is kitért, miért éppen a Ferrari profitálhat sokat ebből.
Orbán Viktor: ez felülírja a kampányt

Orbán Viktor: ez felülírja a kampányt

„Orosz olaj és gáz nélkül a benzin ára 1000 forint lenne, a háztartások rezsiköltségei pedig három-négyszeresére emelkednének. Ezzel zsarolnak az ukránok, és ehhez asszisztál a Tisza. Csak a Fidesz a biztos választás!” – fogalmazott kormányfő hétfő reggel.
 

Indul a parlament pár hetes tavaszi ülésszaka – Orbán Viktor kezdi

Akik nem gyűjthetnek tovább ajánlásokat

Nem indul újra Csepel regnáló parlamenti képviselője

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn

Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn

Ukrajna vasárnap drónok százaival támadta Oroszországot, ezért átmenetileg korlátozták a légi forgalmat Moszkva négy repülőterén. Ez azt követte, hogy Oroszország csaknem 300 drónnal és ötven rakétával mért tömeges csapássorozatot Ukrajnára vasárnapra virradóan, egy ember meghalt a kijevi régióban. Közben Lvivben (Lembergben) robbanások következtében meghalt egy 23 éves rendőrnő, 25-en pedig megsérültek. A nyugat-ukrajnai nagyváros polgármestere és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint orosz terrorcselekmény történt. Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja elárulta: az ukrajnai háború lezárása a "vezetők szintjén" ütközik nehézségekbe, de heteken belül újabb tárgyalási forduló várható, ami akár orosz-ukrán csúcstalálkozóhoz is vezethet. Ezen Trump csak akkor venne részt, ha úgy érzi, képes azt "kiteljesíteni", és a "legjobb eredményt" elérni. Orosz sajtóhírek szerint most csütörtökön folytatódhat a tárgyalás. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbb fejleményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Valaki szólt a gólyának, hogy vége a télnek: íme Magyarország első tavaszi befutója

Valaki szólt a gólyának, hogy vége a télnek: íme Magyarország első tavaszi befutója

A hír ennyi: landolt az első gólya Magyarországon, a tél pedig kezdhet csomagolni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Ukraine's president sat down with the BBC's Jeremy Bowen in Kyiv days before the four-year anniversary of the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 23. 11:33
Robbanás rázta meg Zalaegerszeget
2026. február 23. 11:10
Elhunyt Perger István
×
×