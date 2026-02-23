ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 23. hétfő
Dél-Korea fővárosának, Szöulnak a látképe az óvárosi részből.
Nyitókép: Unsplash

Győzelmet hirdető transzparenst függesztettek ki a szöuli orosz követségre

Infostart

Az orosz zászló színeit viselő lobogón az olvasható: „A győzelem a miénk lesz”. A külügyminisztérium kérte a nagykövetséget, hogy távolítsák el a transzparenst.

Az orosz–ukrán háború negyedik évfordulója előtt az orosz nagykövetség Szöulban egy olyan transzparenst helyezett ki, amelyen „A győzelem a miénk lesz” felirat olvasható. A nagyjából 15 méteres transzparens az orosz zászló színeiben pompázik – írja a The Guardian híradása nyomán a 444.

A szlogent széles körben használta a Szovjetunió a második világháború alatt, Oroszország pedig a közelmúltban újra elővette, hogy ezzel igazolja az ukrajnai agressziót.

A szöuli külügyminisztérium tájékoztatása szerint kérték a nagykövetséget a transzparens eltávolítására, egyúttal aggodalmuknak is hangot adtak. Szerintük ugyanis Oroszország álláspontja elfogadhatatlan azzal kapcsolatban, amit Szöul az ENSZ Alapokmányát sértő illegális háborúnak tekint.

A kérésre az orosz nagykövetség egyelőre nem reagált. A minisztérium álláspontja szerint a transzparens szükségtelen feszültségeket kelthet, mivel széles körben az ukrajnai háborúra való utalásként értelmezték. Több Szöulban állomásozó európai diplomata is aggodalmát fejezte már ki a koreai külügy felé a lobogó miatt.

