2026. február 23. hétfő
„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett kollégánk és barátunk, Perger István, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének helyettes vezetője váratlanul elhunyt” – olvasható az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének közösségi oldalán.
Nyitókép: Európai Bizottság Magyarországi Képviselete/Facebook

Elhunyt Perger István

Infostart

Mint írják, Perger István „távozása megrendítő veszteség mindannyiunk számára, és pótolhatatlan űrt hagy szakmai és személyes életünkben egyaránt. István ragyogó és szenvedélyes európaiként nemcsak kivételes szakember volt, hanem melegszívű, karizmatikus kolléga is, akinek energiája, lelkesedése és embersége mindenkit inspirált, aki kapcsolatba került vele. Figyelemre méltó szakmai pályafutása mellett »A Keletiből Hongkongba« utazóblog népszerű szerzőjeként, valamint számos rendezvény – például az Európa kulturális sokszínűségét bemutató EU Expressz sorozat – sziporkázó házigazdájaként és moderátoraként is emlékezeteset alkotott”.

„Kiemelkedő tanulmányai és szakmai útja révén valódi és tartós nyomot hagyott maga után. A nemzetközi kapcsolatok és közgazdaságtan területén szerzett mesterdiplomáját jogi tanulmányokkal egészítette ki. Pályáját újságíróként kezdte a Magyar Hírlapnál, majd 2005-ben csatlakozott az Európai Parlament sajtószolgálatához Magyarország 2011-es európai uniós elnöksége idején a Külügyminisztériumban szolgált, tovább bizonyítva elkötelezettségét az európai együttműködés iránt” – teszik hozzá.

Perger István 2021-ben kapott az Európai Bizottság budapesti képviseletén kommunikációs vezetői megbízatást. Csapatával továbbfejlesztette a megyei Europe Direct központok hálózatát, új lendületet adott az Európa Pont tájékoztató és kulturális központ működésének, valamint számos nagy hatású, emlékezetes uniós rendezvényt és kezdeményezést valósított meg.

2021 és 2023 között a Bizottság brüsszeli központjában kamatoztatta szakértelmét. Ezt követően tért vissza Budapestre mint a képviselet helyettes vezetője, valamint a politikai és gazdasági csoport vezetője. Új feladatkörében nyújtott teljesítménye mély politikai tudásról, szigorú elemző gondolkodásról és rendíthetetlen intellektuális igényességről tanúskodott.

„Öröksége a kiválóság, a feddhetetlenség és a határtalan szenvedély – Európa, hivatása és az emberek iránt, akik körülvették. Hirtelen elvesztése arra emlékeztet bennünket, milyen mély nyomot hagyhat egyetlen ember élete sokak szívében. Hiányozni fog bölcsessége, metsző humora és éles elméje” – olvasható egyebek mellett.

Elhunyt Perger István

gyászhír

európai bizottság

elhunyt

perger istván

