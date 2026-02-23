ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 23. hétfő
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtóértekezletet tart Kijevben 2025. március 12-én, egy nappal azután, hogy az Oroszországgal hadban álló Ukrajna beleegyezett egy 30 napos tűzszünetbe az Egyesült Államokkal tartott szaúd-arábiai megbeszélésen. A Kreml közölte, hogy Moszkva tájékoztatást vár Washingtontól a dzsiddai amerikai-ukrán tárgyaláson megfogalmazott tűzszüneti javaslatról.
Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij

Volodimir Zelenszki a harmadik világháborúról beszél

Infostart

Az ukrán elnök szerint Vlagyimir Putyin már elindította a harmadik világháborút, de erőteljes katonai és gazdasági nyomással még meg lehet állítani.

Volodimir Zelenszkij szerint a kérdés az, hogy Oroszország mennyi területet tud majd elfoglalni, és hogyan lehet megállítani. „Oroszország más életmódot akar rákényszeríteni a világra, és megváltoztatni az emberek maguknak választott életét” – fogalmazott az ukrán elnök a BBC-ben a harmadik világháború kapcsán feltett kérdésre, amit a Portfolio szemlézett.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy egy tűzszünet előfeltételeként hajlandó lenne-e önként átadni Donyeck – még ukrán ellenőrzés alatt álló – ötödét, valamint Herszon és Zaporizzsja egyes részeit, Zelenszkij elutasítóan nyilatkozott. Szerinte ez gyengítené Ukrjna pozícióját, a „visszavonulás” pedig megosztaná az ukrán társadalmat. Hozzátette: egy ilyen alku legfejtebb átmenetileg elégítené ki Putyint.

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy mit tartana győzelemnek: „a normális élet visszaállítását és a gyilkolás befejezését”; ugyanakkor Putyint világméretű fenyegetésként festette le, és kitartott amellett, hogy Ukrajna visszaszerezheti az elvesztett területeit. Ez szerinte „csak idő kérdése”, ami hatalmas emberveszteséggel járna.

„És mi az a föld emberek nélkül? Őszintén szólva, semmi. És fegyverekből sincs elég. Ez nem csak rajtunk múlik, hanem partnereinken is.

Tehát jelenleg ez nem lehetséges, de a 1991-es igazságos határokhoz való visszatérés kétségtelenül nem csak győzelem, hanem igazságosság is lenne” – fogalmazott, Ukrajna függetlenségének megőrzését és területeinek visszaszerzését az „igazságosság győzelmének” nevezve „az egész világ számára”.

Az Egyesült Államokhoz való viszonyához kapcsolódóan hangsúlyozta, hogy biztonsági garanciákat nem egyetlen személytől, hanem az amerikai Kongresszustól kell megkapniuk, hiszen a politikai elitek és „az elnökök változnak, de az intézmények maradnak”.

Hogy újra indul-e az elnöki posztért, arra azt válaszolta, hogy még nem döntötte el. „Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem” – fogalmazott egyebek mellett.

