Havasi Katalin: a tévhitek gyorsan terjednek, az oltásellenesek másokat is veszélyeztetnek

Többrendbeli minősített vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt letartóztatták azt a Dunavarsányban praktizáló gyermekorvost és asszisztensét, akik több esetben pénzért cserébe hamisan igazolták a kötelező védőoltások beadását. Az általunk is részletesen megírt ügy kapcsán Havasi Katalint, a Házi Gyermekorvosok Egyesülete tanácsadó elnökét kérdeztük.

Mi, gyermekorvosok azt szeretnénk, ha egyetlen gyermeket sem veszítenénk el megelőzhető betegségben – hangsúlyozta, hozzátéve:

a középkorban minden ötödik újszülött meghalt egyéves kora előtt, és a gyermekek átlagosan 40 százaléka meghalt 14 éves koráig.

És ezek a középkori, nagyon ijesztő adatok nem esnek túl messzire a XX. század eleji magyarországi adatoktól, amikor a megszületett egészséges gyermekek 30 százalékát elveszítettük. És ebben átütő változás évszázadokon keresztül nem történt – mondta a szakember, aki hangsúlyozta:

a XX. században a védőoltások megjelenése hozta azt az áttörést, hogy az eddigi ezerből háromszáz elvesztett gyerek helyett ezerből ma már kevesebb, mint három gyereket kell elveszítenünk gyermekkorában.

Ez az óriási javulás a legnagyobb mértékben annak köszönhető, hogy vannak elérhető, nagyon jó minőségű és nem veszélyes védőoltások. Azok az édesanyák, akik megérték az 50-es évek elején a járványos gyerekbénulás időszakát, rettegtek, hogy mikor veszítik el a gyerekeiket. Voltak, akik évtizedeken keresztül vastüdőn éltek. Egy tetanuszos fertőzés nem gyógyítható, csak a védoltással előzhető meg, és a diftéria, a torokgyík még a legszebb irodalmi alkotásokban is megjelent mint rettegett betegség. Ehhez képest

ma a szamárköhögés megint egyre gyakrabban előfordul az oltáskerülők miatt, és ma már Magyarországon is újszülötteket veszítettünk el emiatt

– mondta, hangsúlyozva: „olyan betegségekről beszélek, amikre van teljesen jól működő, biztonságos és hatékony védőoltás”.

Az utóbbi időkben a legnagyobb ellenállás talán a kombinált MMR-oltással kapcsolatban jelent meg, ami a kanyaró, a mumpsz és a rubeola (rózsahimlő) ellen véd. Miközben a mumpszról nagyon sokan tudják, hogy felnőttkorban olyan heregyulladást, orchitist okozhat, ami meddőséghez vezet. A rózsahimlőnek nagyon súlyos magzatkárosító hatása van, míg a kanyaróról sokan azt gondolják, hogy talán nem is súlyos betegség, miközben a WHO adatai szerint 2024-ben 95 ezer halálesetért volt felelős. És ami szomorú, hogy Európában, ahol ingyenesen elérhetők a védőoltások, itt is számos országban történtek halálesetek a kanyaró miatt – mondta.

A kérdésre, hogy ha egy kisgyermeket nem oltanak be, mit kockáztatnak a szülők, miért fontos, hogy minél többen oltakozzanak, a szakember azt válaszolta: például

a két hónapnál fiatalabb csecsemők még nem kaphatnak védőoltásokat, őket még nem védik az oltások, ezért ha akár a diftéria, akár a szamárköhögés megfertőzi őket, annak nagyon sokszor életveszélyes állapot lesz a következménye. A nyájimonyítás azért jó, mert védi ezeket az újszülötteket.

Ezen kívül védi azt is, aki valamilyen betegség, daganatos betegség, ne adj isten immunrendszeri betegség miatt vagy nem oltható, vagy nála nem volt hatékony a védőoltás. Ha az összes többi gyerek be van oltva, akkor ők nem lesznek betegek.

A nem oltott vagy részben oltott gyerekek azok, akik továbbadják a fertőzést, és ha ők maguk esetleg a jó immunrendszerük miatt nem is lesznek komolyabban betegek, mégis megfertőzhetik azokat a társaikat, akik önhibájukon kívül, a család hibáján kívül nem védettek,

mert az életkoruknál vagy a betegségüknél fogva nem lettek védettek – hangsúlyozta a szakember.

Sokan, akik félnek az oltásoktól, azt hangsúlyozzák, hogy nagyon kis százalékban vannak bizonyos mellékhatások. Havasi Katalin szerint minden oltásnak fájhat a helye, hiszen az egy szúrás volt. Lehet egy kis pirosodás, egy kis hőemelkedés. De ezek sem nagyságrendjükben, sem a panasz mértékét jellemzően közelébe nem kerülnek annak, mint amit a védőoltással kivédett a betegségek okoznak – hangsúlyozta, hozzátéve: „vannak olyan egyéni lehetséges reakciók, mint egy allergiás reakció, amit nem tudunk előre megjósolni. Az előfordulhat, hogy valakinek allergiás reakciója van. Hogy ennek a gyakoriságáról is mondjak valamit:

40 éve adok be védőoltásokat, minden kis páciensem legalább 15-20 védőoltást megkap élete során, és ez alatt egyetlenegyszer találkoztam olyan allergiás reakcióval, amikor gyógyszeres kezelésre volt szükség, és nem találkoztam olyan allergiás reakcióval, ami kórházi kezelést igényelt volna,

vagy bármilyen súlyos szövődménnyel járt volna. És a nyájimmunitás fontossága kapcsán én megemlíteném az idős családtagokat is. Egy szeretett nagymamát, egy imádott nagypapát, akit egy oltatlan gyermek megfertőzése megbetegíthet, és akinek ez akár az életébe is kerülhet” – mondta.

Sokszor elhangzik az oltásellenesek részéről, hogy Magyarországon nagyon magas a kötelező és egyébként választható oltások száma, míg más országokban ez nem így van. Amerikában például sokkal kevesebb az államilag kötelező oltás. De közben nem veszik fel óvodába, iskolába, egyetemre, aki nem igazolja, hogy megkapta a védőoltásokat. Ezzel mi nap mint nap találkozunk, hogy ha valaki amerikai egyetemre jelentkezik, akkor hozza hozzám az oltási lapját, hogy igazoljam le, hogy megkapta a védőoltásait – tette hozzá Havasi Katalin. Másképp működnek a rendszerek, mást nevezünk kötelezőnek. De

ha el akar menni közösségbe, be akar jutni egyetemre, azt akarja, hogy beléphessen a kapun, Amerikában is elvárás, hogy be legyen oltva, miközben az állam nem teszi kötelezővé, a szülő felelőssége, hogy a gyermek be van-e oltva

– mondta. „Én egyébként a meggyőzés erejét sokkal fontosabbnak tartom, mint a büntetés erejét. Akinek kétségei vannak, beszéljen szakemberrel, keressen olyan weboldalakat, ahol hiteles információk vannak. Az NNGYK weboldalán biztos, hogy hiteles információk vannak, és az oltásellenes tévhitek talán emiatt is terjednek annyira gyorsan, mert ezekre nagyon sokan rákeresnek, elolvassák és gyorsabban terjednek. Valami miatt az emberek a jóra, a pozitív üzenetre sokszor kevésbé fogékonyak, mint valami összeesküvés-elméletre vagy valami titkos negatív dologra” – mondta Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesülete tanácsadó elnöke az InfoRádióban.