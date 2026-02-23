Arne Slot különleges véleményt formált a Liverpool győzelméről

A Vörösök az első 45 percben csak vergődtek, egyetlen kapura lövésig sem jutottak, és a szünet előtt mindössze háromszor értek a labdához az ellenfél tizenhatosán belül. Slot elárulta, hogy nem fogta vissza magát, egyértelművé tette a játékosainak, hogy a teljesítményük gyenge. Bár a Forest a hét közepén Törökországban játszott Európa-liga-mérkőzést, mégis a Liverpool tűnt enerváltabbnak, fásultabbnak.

„Az első félidő nagyon gyenge volt, szerintem az eddigi legrosszabb, amit játszottunk” – mondta Slot a meccs utáni sajtótájékoztatóján. – „De a második félidő sokkal jobb volt, sokkal jobban domináltuk a játékot. A teljesítményünk, különösen az első félidőben, nem volt olyan jó, mint néhányszor korábban ebben a szezonban. Túl sokszor vesztettünk egy jó teljesítmény után, de ma, azt hiszem, többet kaptunk, mint amennyit megérdemeltünk.

A döntetlen igazságosabb eredmény lett volna.”

Az első félidőben az egyetlen pozitívum az edző szerint az volt, hogy jól védekeztek, s ezért legalább nem kaptak gólt.

A találkozó egyetlen gólját szerző Alexis Mac Allister egyetértett ezzel a véleménnyel. Annak ellenére, hogy végül nyertek, az argentin középpályás szerint a csapatnak kritikusan meg kell vizsgálnia, miért nem találták a ritmust a Forest ellen.